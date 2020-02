Valeria Ros pide a su amiga Cristina Pedroche que patrocine La Lengua Moderna

La Lengua Moderna lleva meses buscando patrocinador pero no hay manera. La idea de falsos patrocinadores como Lidl o Día, propuesta por Quequé a finales del año 2019, no acabó de cuajar, así que Valeria Ros ha decidido tomar el control de la situación y buscar ella su propio sponsor.

La cómica vasca ha pensado en aprovechar el tirón televisivo de su participación en Zapeando para pedirle a su buena amiga Cristina Pedroche que patrocine el programa. En un momento del mismo, Valeria aparece pintándose los labios.

"Me lo ha regalado la Pedro", señaló la presentadora de La Lengua Moderna, refiriéndose a Cristina Pedroche. "Estás obsesionada con Zapeando", le espetó Quequé. "Es que tú no me regalas pintalabios. Tiene una marca, que además, nos podría patrocinar", aprovechó Valeria para intentar hacer negocio.

Durante meses, La Lengua Moderna ha intentado sin éxito conseguir patrocinador y parece que lo de ser el spin off de La Vida Moderna, al menos en cuestiones de sponsorización, no está sirviendo al programa para enriquecerse a lo grande. O para enriquecerse, simplemente. ¿Caerá Pedroche en la trampa?