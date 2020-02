Víctor Font: "Sin lugar a dudas habría que dimitir y convocar elecciones"

Las reacciones se siguen produciendo después de la información revelada esta mañana por la Cadena SER: el Barça tiene contratada una empresa, I3Ventures.sl, que se dedica a divulgar contenido en las redes sociales con un doble objetivo. Por un lado, alabar la figura del presidente del club, Josep María Bartomeu y su círculo más cercano, y por otra parte, denostar a varios personajes célebres que pasaron por el equipo blaugrana o que pueden llegar a la Ciudad Condal en breve, como Pep Guardiola, Xavi Hernández, Carles Puyol, o el aspirante a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, Víctor Font. "Sorprendido, sobre todo al conocer detalles de todo. Nosotros teníamos consciencia o intuíamos que había algo organizado. Habíamos visto cosas raras y movimientos muy orquestados", ha señalado el empresario catalán en El Larguero.

"Sin lugar a dudas habría que dimitir y convocar elecciones. Y también es cierto que lo que ha pasado en los últimos meses, demuestra que no hay proyecto ni una visión de futuro".

Uno de los documentos publicados por la Cadena SER muestra un informe específico contra el precandidato a la presidencia del club. El conjunto culé ha gastado poco menos de un millón de euros en esta contratación. Y el pago se ha dividido en seis importes para ser efectuado por diferentes departamentos de la entidad. "A mí me sorprende mucho (ser víctima) porque nosotros estamos trabajando en un proyecto para el futuro. No tenemos relación con nadie. No somos parte de esas guerras. Muy sorprendido si se acaba confirmando, sobre todo que se utilice dinero del socio".

Ante la posibilidad de presentar acciones legales, Font ha recalcado que "no tenemos claro qué vamos a hacer. Estamos muy atentos y hemos pedido transparencia. A nosotros no nos gusta la judicialización en la que se ha movido el club en los últimos tiempos, pero vamos a defender los intereses del club con firmeza".

Las incógnitas en torno a las elecciones presidenciales (que se celebran en 2021) dentro del FC Barcelona se multiplican con el paso de los minutos. Y habrá que esperar a la respuesta del cuadro catalán para conocer el devenir de todo. Para Font "el fútbol es un mundo loco y al final tenemos que contribuir que haya paz y estabilidad emocional porque es la única forma. Pero estos hechos de absoluta gravedad lo superan absolutamente todo".

Xavi, Messi y Neymar

Sobre Xavi y su 'no' llegada al banquillo del Barça en el mes de diciembre, Font asegura que "Xavi será el entrenador del Barça con independencia de quien gobierne. Nosotros trabajamos con la idea de que Xavi pueda ser pieza fundamental del proyecto de los próximos diez años".

Ante la opción de fichar o no a Neymar. "El presidente no decidirá quién se ficha y quién no. En el caso Ney, ni institucionalmente, ni económicamente, creo que el Barça se lo puede permitir".

Y si cree que Messi seguirá en Barcelona. "No me preocupa porque Messi es tan culé como yo. Lo que sí es cierto es que, aparte de ser súper culé, quiere ganar. Y el quiere ganar la Champions. Y por lo tanto, o creamos las condiciones para volver a ganar la Champions, o pronto igual tenemos un problema".