Koke: "Firmo el 1-0 ahora mismo, y creo que cualquier atlético lo haría"

No declara que se jueguen la temporada en esta eliminatoria, pero Jorge Resurrección 'Koke', capitán del Atlético de Madrid, sí habla claro en El Larguero de la trascendencia que tiene la eliminatoria contra el Liverpool que da comienzo este martes en el Wanda Metropolitano a partir de las 21:00: “Nos jugamos mucho porque queremos pasar esta eliminatoria, todo el mundo tiene la ilusión de ganar este torneo, sabemos que es muy complicado, que tienes que estar perfecto en todos los partidos, estos últimos años hemos estado a puntito".

"Los objetivos del club son claros, que entremos en Champions, que es lo fundamental para que el crecimiento del club siga hacia arriba y vengan grandes jugadores", asevera el capitán, que, eso sí, no olvida LaLiga y mira a la próxima temporada: "Aunque no caigamos (en la eliminatoria), tenemos que entrar en Champions (...) El equipo está mentalmente fuerte".

Cómo hacer daño al Liverpool

Koke ha alabado la inconmensurable campaña de los de Jurgen Klopp, pero también ha avisado: "Están haciendo una gran temporada, pero en las eliminatorias a partido doble sabemos que el Atleti es un equipo muy grande y muy fuerte. Nunca hay que tener miedo a nadie, respetamos a todos los compañeros rivales, pero hay que competir. Si hacemos bien las cosas y cuidamos los detalles se puede sacar".

"El famoso 1-0 que todo el mundo dice lo firmo ahora mismo, y creo que cualquier atlético lo firma ahora mismo", ha añadido.

Sobre la preparación del choque: "No nos ha dado tiempo a trabajar mucho porque tenemos poquitos días, tenemos que hacer un partido serio, competir", aunque sí marca una serie de pautas a seguir como la "presión alta arriba", "luchar cada balón" o "intentar no hacer muchas faltas ni muchos córners", acciones en las que, no oculta Koke, "estamos teniendo problemas".

¿Cómo está el 'Cholo' Simeone?

"Lo que conozco al míster, siempre ha sido de la misma forma, nunca ha cambiado. Él tiene sus ideas y va a morir con sus ideas y eso es lo que le ha hecho ser el entrenador que es y lo que ha hecho grande al equipo. Él sigue igual, con esas mismas ganas e intensidad que le mete, le ves en los banquillos cada partido, que se vuelve loco y casi entra hasta al campo a jugar... Sí es verdad, que cuando no salen las cosas, uno mismo se preocupa y piensa las cosas imagino, pero al final esto es fútbol y él siempre va a ser así de la misma forma y nada le va a cambiar"

Sobre el futuro, Koke ha dicho: "Es complicado ver un Atlético sin el 'Cholo', esperemos que aguante muchos años, todos queremos que siga muchos años aquí por todo lo que ha dado, pero el fútbol nunca sabes, algún día Koke también se irá del Atleti, o le echarán, o se tendrá que retirar".

Joao Félix

"Es cierto que empezó muy bien la temporada, se lesionó, no le salieron bien las cosa, ahora se ha vuelto a lesionar... Es complicado. Cuando al equipo no le salen las cosas, la gente le mete presión a quien ha costado más, pero no hay que darle toda esa responsabilidad al chico, la responsabilidad la tenemos que tener los que llevamos más tiempo y él tiene que disfrutar de donde está. Hay gente que dice que no se adapta o que no tiene los mecanismos, pero veo al chico que está comprometido, que quiere hacer bien las cosas, cuando no le salen se enfada con él mismo, pero creo que con el tiempo se va a adaptar. A todos los grandes jugadores, por ejemplo aquí en el Atlético de Madrid, les ha costado. Te pongo un ejemplo, Griezmann hasta diciembre no jugó ni le salieron bien las cosas. Joao Félix va a tener un gran futuro aquí porque tiene calidad de sobra y las ganas para que le salgan bien las cosas".