"Me parece como de película": Jordi Cruyff valora el escándalo del Barcelona

La Cadena SER ha informado en la mañana de este lunes de que el Barcelona tiene contratada una empresa, I3Ventures.sl, que se dedica a crear estados de opinión en redes sociales y que llegó a lanzar mensajes contra algunos de los jugadores del club blaugrana.

Los perfiles cargan contra miembros de la plantilla actual del Barcelona, como Leo Messi o Gerard Piqué. También a exjugadores como Xavi, Puyol o Pep Guardiola. A su vez, personajes del entorno azulgrana, como Víctor Font, Joan Laporta o Jaume Roures también reciben ataques de estos perfiles en redes sociales, además de entidades independentistas.

El Larguero ha revelado las pruebas que demuestran que I3 Ventures está detrás de las cuentas no oficiales del Barça. En el dosier de 36 páginas, firmado por Nicestream y enviado al club, salen desglosadas las seis cuentas de las que hemos hablado en La SER y su impacto en las redes sociales con datos que solo puede tener el administrador de esas páginas. Este documento está reconocido por el propio club.

Sobre la exclusiva de la Cadena SER ha opinado el comentarista de El Larguero Jordi Cruyff: "De película, pensaba que era fake news. No sé que pensar, estoy... No sabía ni que existían esas cosas. Yo no me lo puedo creer, sinceramente, me parece algo que no ocurre en equipos de fútbol, no me lo puedo creer".