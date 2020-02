Los dos aspectos del informe de I3 Venture que llaman la atención de un especialista en marketing

Este lunes 17 de febrero por la mañana SER Catalunya informaba en exclusiva de que el Fútbol Club Barcelona lanzó mensajes en las redes sociales contra algunos de sus jugadores a través de la empresa I3 Venture. Esta misma empresa se dedica a crear estados de opinión de las redes sociales y proteger la reputación de Bartomeu y la junta directiva del club.

Para comprender la gravedad de lo que ha hecho el Barça hemos llamado a Miguel Pereira, director de la consultora Darwin Social Noise, especialista en marketing digital, que trabaja desde hace más de 10 años con todo tipo de marcas.

“Es algo habitual”

“Que contraten una agencia o consultora para monitorizar sus redes sociales y crear contenido es algo habitual. Lo que es menos habitual es que el encargo sea erosionar o menoscabar la imagen de rivales, competencia o jugadores y es sorprendente la noticia”, explica en primera instancia Miguel Pereira, quien considera que el “informe es bastante estándar de lo que es la monitorización”.

Un informe, el publicado por la Cadena SER en exclusiva, del que le llaman la atención dos aspectos. Por un lado, que existan páginas en Facebook que transmiten contenidos que en algunos casos “menoscaban o difaman algunos de los personajes contrarios”. Por otro lado, es que en la página tres de dicho informe, “utiliza palabras como influir, reputación o intervención que parecen inquietantes”.

“Cuando tu monitorizas no intervienes, lo único que haces es utilizar herramientas digitales para escuchar la conversación digital y manejar informes y grandes volúmenes de datos”, señala.

"Ojiplático" por el precio de los servicios

Sobre el precio de los servicios, más de un millón de euros, asegura que se quedó “ojiplático” aunque reconoce no saber lo que incluyen las facturas. No obstante, si “solo fuera por creación y monitorización de estas páginas, el precio sería desorbitado”. “Nunca he visto proyectos como el que se ha publicado”, indica.

Una estrategia que “no se usa para difamar”

“El hecho de que se pueda volver en contra es por lo que no se utilizan estas herramientas para difamar o menoscabar a la competencia”, añade Miguel Pereira, que evita en entrar en razones éticas. “Eso no se usa”, zanja.

Por último, advertía del uso “feo para desinformar y contaminar las redes sociales, que se han dado cuenta de este peligro y están tomando medidas para capar este tipo de informaciones”.