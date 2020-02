Manu Carreño: "Si lo hicieron a conciencia, me parece tremendo. Y si no se enteraron, me parece peor"

El FC Barcelona tomó medidas este martes después de comprobar que la empresa I3 Ventures estaba vinculada a una de las páginas webs que atacaban a gente del club. El club y la empresa rompen relaciones tras la información publicada por la Cadena SER.

El director de El Larguero, Manu Carreño, opinó sobre la gestión del presidente del club culé, Josep María Bartomeu. "El socio del Barça dirá 'si mi presidente se enteró y era consciente...", comenzó.

"No sé cómo se puede calificar: si traición, desleal, desfachatez... poned lo que queráis. Si lo hicieron a conciencia, me parece tremendo. Y si no se enteraron, me parece peor", añadió el directo de El Larguero.

"No sé qué es peor. Si no se enteraron, me parece aún peor, ¿Para qué estás ahí? Que sí, que hay un responsable de la parcela deportiva: Abidal, Jaume Masferrer... Pero al final el responsable de todo es el presidente, que debe estar pendiente de lo que hacen los demás. Esto es un desgobierno y un despelote", concluyó Carreño.

El Barça rescinde el contrato con I3 Ventures

"Hemos rescindido el contrato con una de las empresas que atacaba a gente de nuestro club”, ha dicho el presidente en la entrega del XIV Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán.

"Esta mañana he dado la orden de rescindir el contrato con la empresa, después de que se haya comprobado que una de las cuentas vinculados a esta empresa ha hecho comentarios inadecuados a personas de nuestra organización", ha explicado.