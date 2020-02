El Barça rescinde el contrato de I3 Ventures, la empresa que lanzó mensajes "inadecuados" en las redes

El club azulgrana ha tomado medidas después de comprobar que la empresa I3 Ventures estaba vinculada a una de las páginas webs que la Cadena SER denunció como afín a la entidad. "Hemos rescindido el contrato con una de las empresas que atacaba a gente de nuestro club”, ha dicho el presidente en la entrega del XIV Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán.

"Esta mañana he dado la orden de rescindir el contrato con la empresa, después de que se haya comprobado que una de las cuentas vinculados a esta empresa ha hecho comentarios inadecuados a personas de nuestra organización", ha explicado.

Según Bartomeu, el Barça "no ha contratado ningún servicio para desprestigiar nadie. Ni a ningún jugador, ni a ningún ex jugador ni a ningún político, ni a ningún ex". "Nos defenderemos donde haga falta porque es falso", ha detallado.

'Què t'hi jugues!' de SER Catalunya, ha podido saber que el FC Barcelona contrató por un millón de euros los servicios de la empresa I3 Ventures para crear estados de opinión, que han ido en los últimos años desde defender la imagen del presidente Josep Maria Bartomeu hasta tener posiciones críticas contra jugadores como Lionel Messi y Gerard Piqué, entre otros.

Pruebas que demuestran que I3 Ventures está detrás de las cuentas no oficiales del Barça / SER

SER Catalunya desveló que el club contrató los servicios de esta empresa, que entre otras funciones creó decenas de cuentas en Facebook y Twitter, que reunían miles de seguidores, con el fin de mejorar la imagen de Bartomeu.

Página web, propiedad de I3 Venture / SER

Anoche, en El Larguero se reveló en exclusiva cómo una de las cuentas de Facebook (Respeto y Deporte) está asociada a una página web que es propiedad de I3 Venture. En ella se pueden leer mensajes de la misma contundencia a los publicados en la página de Facebook Respeto y Deporte.

En el dosier que desvela El Larguero, de 36 páginas, firmado por la empresa Nicestream y enviado al club, salen desglosadas las seis cuentas de las que informa la SER y su impacto en las redes sociales con datos que solo puede tener el administrador de esas páginas. Este documento está reconocido por fuentes del propio Barça y está firmado por Nicestream, empresa cuyo director es el mismo de I3 Venture. Se trata de Carlos Ibáñez, con quien se reunió para diseñar la estrategia digital del Barça Jaume Masferrer, mano derecha del presidente Bartomeu.

Además de críticas sobre jugadores en activo del club, algunos de los perfiles creados por I3Ventures.sl también contenían críticas contra exfutbolistas como Xavi Hernández, Pep Guardiola y Carles Puyol, así como contra el expresidente Joan Laporta, el de Mediapro (Jaume Roures) o, incluso, contra uno de los aspirantes a la presidencia, el empresario Víctor Font.

También el presidente de la Generalitat, Quim Torra; o el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, eran blanco de las críticas en las redes sociales.

El club abonó por los servicios de propaganda un millón de euros, en pagos divididos y asignados a diferentes departamentos del FC Barcelona.

El Barcelona, que hasta ahora no se ha pronunciado, sí que admite según Radio Barcelona que los servicios contratados existen pero que "no se hacen responsable de las publicaciones", asegurando que ellos demandaban la publicación de mensajes en tono positivo".

El club salió del paso y publicó un comunicado oficial en el que aseguraba que si se demostrara "algún tipo de relación", el Club rescindiría inmediatamente su relación contractual y ejercería las acciones legales oportunas en defensa de sus legítimos intereses. Afirmó que tiene contratados "servicios de monitorización de redes sociales con el objetivo de tener conocimiento", tanto de los mensajes positivos como los negativos, de los que el club es el objetivo. Aunque negaba la información y aseguraba que la empresa I3 Ventures no tiene "ningún vínculo" con las cuentas de redes sociales señaladas.