El alegato de Henar para que las mujeres trabajen desde casa si tienen la regla

Henar Álvarez es sin lugar a dudas la pata más reivindicativa de Buenismo Bien, el programa que se emite en las madrugadas de los viernes al sábado en la Cadena SER y que presentan Quique Peinado y Manuel Burque.

La humorista madrileña suele utilizar su sección en Buenismo Bien para reivindicar asuntos relacionados con el feminismo, y en el último programado emitido, esto no ha sido una excepción.

Henar fue muy clara y exigió "teletrabajo" cuando las mujeres tienen la regla. "Yo no entiendo la lógica patriarcal que cuando te sale caca líquida del culo te puedes quedar en tu casa pero cuando te salen coágulos del 'chichi' no", reflexionó la guionista madrileña.

"No estoy diciendo 'no trabajar', estoy diciendo trabajar desde mi casa", añadió Henar sobre una problemática que está cada mes en la vida de las mujeres. Los dolores relacionados con la menstruación parecen no ser suficientes como para permitir teletrabajar en esta sociedad.