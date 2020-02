Gabi Fernández: "Se ha subestimado al Atlético, parecía que el Liverpool iba a jugar contra el Puerta Bonita"

Gabi Fernández, ex capitán del Atlético de Madrid, ha pasado por El Larguero para comentar el partido de los colchoneros ante el Liverpool y aclarar su futuro.

Tras vencer al Liverpool por 1-0 en el partido de eliminatoria de Champions donde los colchoneros mostraron su mejor cara y en el equipo se respira un ambiente de euforia . Muchos, se atrevieron a comparar el ambiente del Wanda Metropolitano con el de el Calderón. El ex jugador reconoció que la afición juega un papel fundamental para el equipo: "Cuando ves a la gente enchufada da igual ganar o perder pero sabes que lo vas a hacer bien, sabes que vas a correr, sabes que vas a dar la cara... Es un punto importante para los jugadores".

Además cree que ha sido un gran resultado porque "conseguir noquear al Liverpool es algo impensable", aunque se ha mostrado enfadado con algunos comentarios: "Me molesta mucho que se haya subestimado al Atlético de Madrid en esta eliminatoria, parecía que iban a jugar el Liverpool contra el Puerta Bonita, con todos mis respetos." Y se muestra completamente convencido de que "tienen muchas posibilidades de ganar la eliminatoria".

Sobre el vídeo que se ha hecho viral de los jugadores celebrando la victoria en el gimnasio se ha mostrado a favor: "es un motivo para celebrar y no se están metido con nadie. He escuchado muchas críticas... es normal, es un momento de mucha presión, que les han metido mucha caña".

Respecto a su futuro, desde hace dos años, se trasladó a Qatar y juega a las órdenes de Xavi. A pesar de que el primer año reconoce que no fue del todo fácil para él, ahora dice que "estoy muchísimo mejor, estoy hablando para la renovación del contrato un año más, y si no pues empezaré a buscarme el futuro y buscar nuevos proyectos, mi idea es acabar aquí, si no puede ser buscaré otra opción".

Pero también contempla la opción de sentarse en el banquillo del Metropolitano como técnico. "Ahora sigo jugando. Está claro que conozco al míster, conozco al vestuario y conozco al Atlético de Madrid y podría ayudar pero no se si es el momento". "Estoy convencido de que haré lo mejor para el Atlético de Madrid". Y si el Cholo lo llamara, iría"sin problema". Para él, también ha tenido unas palabras y lo defiende a pesar de las críticas: "la gente se cansa de todo, pero Simeone tiene muchísimo más crédito del que se le está dando".