Las ocho peticiones que Xavi le hizo al Barcelona para aceptar el puesto de entrenador

En este pasado mercado invernal, Eric Abidal y Óscar Grau viajaron a Qatar para ofrecerle a Xavi Hernández el puesto de primer entrenador del Fútbol Club Barcelona. Esta semana, la Cadena SER ha podido conocer algunas de las peticiones que Xavi le hizo al Barça para aceptar el puesto.

Según fuentes del Fútbol Club Barcelona, Xavi realizó ocho peticiones al equipo azulgrana para aceptar ser el primer entrenador del cuadro azulgrana.

Xavi quería incorporarse en junio, y no a mitad de temporada

Quería máximo control del área deportiva

Pidió el fichaje de Carles Puyol. Lo quería cerca de los despachos y cerca del campo

Quería un control global del fútbol base, tener una visión global del club

Recuperar la figura de Joan Vilá, persona a la que considera su padre deportivo

Pidió el fichaje de Jordi Cruyff

Remodelación de los servicios médicos del Barça. Cambiar al actual jefe de los servicios médicos del Barcelona

Quería a su hermano Óscar Hernández como parte del cuerpo técnico

Cuando Eric Abidal y Óscar Grau le comunicaron a Josep María Bartomeu estas peticiones, el presidente se sorprendió y descartó avanzar en la negociación porque quería a un entrenador para incorporarlo inmediatamente. Quería un sustituto para Ernesto Valverde en este mes de enero, no quería esperar a verano.

Gabi desmiente a Abidal en 'El Larguero'

Este mismo miércoles, Gabriel Fernández Arenas, ex capitán del Atlético de Madrid y futbolista del Al Sadd, equipo entrenado por Xavi Hernández, habló también de la oferta del Barcelona a su ex compañero y ahora técnico.

Cabe recordar que Eric Abidal había desmentido haberle realizado una oferta a Xavi para entrenar al primer equipo. Gabi dijo lo siguiente en 'El Larguero'. Xavi nos comentó que el Barcelona había venido a por él y nos dijo que se quedaba con nosotrosy que no aceptaba la oferta del Barça y así ha sido. Creo que lo tenía claro, la situación del Barcelona no era la propicia para ir. Creo que Xavi tiene muy claro que esa oportunidad en el Barça siempre la va a tener y será él quien decida cuando vaya al Barcelona. ¿Las palabras de Abidal? Ha sido un poco un circo todo, pero no Xavi, todo el mundo del fútbol. Al final toda esa imagen que ha dado el Barcelona, no es que dejen mal a Xavi, deja mal a todo el barcelonismo en general".