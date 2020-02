Manu Carreño: "Están talando poco a poco la directiva del Barça"

"Mientras el club y la gente siga queriendo eso, por mi parte no va a haber nunca ningún problema. Quiero ganar otra Champions. Quiero seguir ganando ligas y siempre aspiro eso. En muchos momentos tuve la posibilidad de salir del club. Había equipos dispuestos a pagar la cláusula, pero la verdad que en ningún momento se me pasó por la cabeza salir y ahora tampoco". Palabras de Leo Messi en un momento que se cuestiona su continuidad en el Barça. Pero no por factores deportivos (que también) sino más bien institucionales. Pablo Pinto, colaborador habitual de Carrusel y El Larguero, ha señalado que Messi afirma esto porque "sabe que a esta directiva le queda, como mucho, un año y medio". Y Manu Carreño sigue en la línea: "Algunos están talando poco a poco a la directiva del Barça".

Bartomeu lleva ya varias semanas ocupando demasiadas portadas por sus actuaciones. La 'no' llegada de Xavi, el choque de Abidal con la plantlla y ahora la contratación de I3Ventures para generar estados de opinión en redes sociales que menoscababan personalidades asociadas al Barça y alababan la figura del presidente blaugrana.

"La gente no es tonta. Saben mucho más. Como se ponga 'tonto' el partido contra el Eibar, ¿creeis que la gente está en el límite de decir: esto qué es?", cuestionó Carreño.

El fichaje de Braithwaite, también en el punto de mira: "El fichaje de Braithwaite quién lo ha hecho? ¿Abidal?", preguntó el presentador de El Larguero.

"Qué necesidad tiene Abidal de dar una rueda de prensa como la de hoy. Si dimitiera sería mucho más digno", comentó Meana, colaborador habitual de la Cadena SER

Ramón Besa, periodista de El País, ha esbozado que un adelantamiento de las elecciones "sería un gesto que redimiría a Bartomeu". Pero considera que la cuestión no se detiene ahí. "Sigo pensando que el problema del Barça no es solo de elecciones, es de replanteamiento de club".

Renovación de Sergio Ramos

Ramos tiene 33 años. Cumple 34 el mes que viene y termina contrato con el Real Madrid con 35. Según Meana, el capitán del Madrid quiere dos años más y el equipo blanco le ofrece uno. En esta ocasión, "Ramos no puede permitirse otro episodio como el de China", ha asegurado Antonio Romero, narrador de los partidos del Real Madrid para la Cadena SER.

"Ramos debe saber que el Madrid le va a cuidar. El Madrid no le va a echar. Está el caso de Felipe Reyes que tiene 40 años y sigue jugando con el Real Madrid de baloncesto", subrayó Mario Torrejón, tertuliano del programa El Larguero.

Y Gallego, conductor de Hora 25 Deportes, acentúa: "El Madrid no va a engañar a Ramos".