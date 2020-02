Messi: "Me pareció una locura, no podía dejar que me atacara"

La gestión de la directiva culé

"Sentí que Abidal atacaba al vestuario, me molestó que lo dijera una persona del club. Me pareció una locura, por eso salí aclararlo creo que no podía dejar pasar que Abidal me atacara"

"Me molestó por los dos sentidos: porque atacó al vestuario y después me afectó a nivel personal porque ya se dice mucho que yo tomo decisiones y mando, cosa que no es cierto".

Messi: "¿Si me convenció Bartomeu? La verdad es que veo raro que pase una cosa así" El argentino se pronunció en una entrevista con Mundo Deportivo acerca de información de la Cadena SER sobre la vinculación del club con la empresa I3 Ventures

La salida de Valverde y llegada de Setién

"Se iba una grandísima persona, muchas veces lo marcaron partidos puntuales en donde los responsables éramos nosotros".

"No encuentro explicación a lo de Liverpool, es difícil de explicar".

"Si queremos optar por la Champions tenemos que seguir creciendo y mucho porque hoy por hoy no nos alcanza para poder pelear por la Champions".

"Me da mucha libertad, hice de 9 falso, arranqué fuera, me da bastante libertad

para hacer superioridad".

"Ya lo conocía, una persona muy cercana muy habladora".

La vuelta de Neymar

"Ney es uno de los mejores del mundo, me encantaría que volviese. Era una persona muy alegre, se divertía tanto dentro como fuera de la cancha".

"Es normal que la gente tenga rencor a Ney por la manera que se fue, a mi también me molestó, pero al final todos queremos ganar. Él está con muchas ganas de volver, el año pasado hizo mucho por volver y está arrepentido por lo que ha hecho"

Su continuidad en el club

"Ya lo dije muchas veces, mi idea es estar aquí por mí nunca habrá ningún problema en quedarme. Mi idea es seguir en este club, ganar otra Champions, ganar más Ligas. Nunca se me pasó irme, si el club quiere por mí no hay problema"