Messi: "¿Si me convenció Bartomeu? La verdad es que veo raro que pase una cosa así"

Lionel Messi ha concedido este miércoles una entrevista a Mundo Deportivo, periódico deportivo catalán, en la cual habló de la actualidad del Fútbol Club Barcelona, incluida la noticia en exclusiva sacada este lunes por SER Cataluña sobre la vinculación del equipo catalán con la empresa I3 Ventures.

Tal y como reconoció el propio club, el Barcelona había contratado hace años los servicios de esta empresa, la cual había publicado a través de páginas web y redes sociales algunos mensajes en contra de personas como Joan Laporta, Jaume Roures o incluso algunos futbolistas de la primera plantilla.

Obviamente, el Barcelona se desmarcó de todo ello dejando claro que desconocían que I3 Ventures hubiera promovido todo ello y anunció este mismo martes que habían roto su contrato con dicha empresa.

La opinión de Messi

Sobre todo ello se pronunció Lionel Messi. "El presidente nos dijo lo que hizo público, lo mismo que dijo en conferencia de prensa. Cuál era la situación, lo que había pasado... no puedo decir mucho más. Lo mismo que saben todos es lo que nos dijo. ¿Si me convencieron sus explicaciones? La verdad que yo veo raro que pase una cosa así. Pero decían también que habría pruebas. Habrá que esperar a ver si es verdad o no. Mucho no podemos decir y sí esperar a ver qué pasa con todo esto. Yo, la verdad, me pareció un tema raro".

Relación con Eric Abidal

Messi también se refiere en la entrevista a su polémica respuesta a Eric Abidal cuando dijo que había jugadores que no estaban satisfechos ni "trabajaban mucho". El argentino ha insistido en que "habría que dar nombres" al hablar así de los futbolistas del Barcelona. "Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo de las decisiones que toman", ha añadido.

La ciudad de Barcelona

Además, el astro blaugrana explica cómo se siente en Barcelona. "Amo Barcelona, si bien extrañó muchísimo Rosario. Esta es mi casa. Estuve más tiempo acá que en Argentina", ha señalado. De su vida cotidiana destaca que tiene la posibilidad de "pasar mucho tiempo" con sus hijos: "Tenemos una vida muy normal que me gusta porque me gusta la rutina tanto en mi profesión como en mi vida".