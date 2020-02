El fetichismo de pies: los murcianos se llevan la palma

La sección semanal de Henar Álvarez en Buenismo Bien habla de actualidad pura y dura, de realidades que podemos ver reflejadas en nuestra sociedad en general y en el mundo de las mujeres en particular.

Esta semana, Henar ha puesto sobre la mesa un tema que cada vez parece estar más aceptado, y no es otro que el fetichismo de pies. "En Instagram cada dos por tres recibo mensajes en los que me piden que enseñe los pies", señalaba la guionista y humorista madrileña, que encontró apoyo en Gema Jiménez, productora del programa, que también había recibido mensajes parecidos en las últimas fechas.

Por su parte, Manuel Burque, reconoció que a él "los pies me dan asco, me parecen manos mal hechas", a lo que Henar respondió con una pregunta: "Burque, ¿tú nunca has chupado un pie? ¿Nadie ha chupado un pie? ¡Pues madurad!", exclamó Henar tras la respuesta negativa de las personas de la mesa y el público asistente.

Para mí los pies son manos mal hechas. Pero tú, fetichista, disfrutarás mucho del monográfico que te dedica @henarconh. Spoiler: enseña los pies. PUAJ.pic.twitter.com/Ywdh718zyM — Manuel Burque (@manuelburque) February 22, 2020

Aunque Henar se guardó lo mejor de la sección para el final, cuando reconoció haber buscado las estadísticas de Pornhub, mostrándonos un mapa por comunidades de lo más buscado en cada provincia o región.

"Resulta que Murcia busca pajas con los pies. Lo más buscado es 'footjob'", señaló entre risas Henar. El fetichismo de pies tiene su gran bastión dentro de nuestras fronteras en Murcia. Quién nos lo iba a decir.