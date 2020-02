Francisco Igea: "Inés Arrimadas me ha hecho salir delante de los medios para hacer esta escena"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha sido entrevistado este lunes en 'Hora 25' en el mismo día en el que ha mantenido una tensa conversación con la portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, sobre las primarias de Ciudadanos.

Tras un desayuno informativo en el que ambos participaban, Arrimadas e Igea han compartido un minuto de conversación ante los micrófonos de los periodistas en el que ella proponía "mantener un coloquio delante de la militancia" para que "decidan los militantes" y reconocía que le parecía "muy bien" que Igea presente su candidatura a presidir el partido. Igea ha dado su versión en 'Hora 25' sobre lo ocurrido y ha acusado directamente a la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, de sacarle de "delante de los medios para hacer esta escena con un poquito de sobreactuación".

¿Hay "gobierno fasciocomunista" en España?

"No. Hay un gobierno de un partido socialista en coalición con un partido populista como es Podemos y que depende de los nacionalistas. Es suficiente con eso, no necesitamos más".

Sobre Iturgaiz y el pacto con el PP

"Me preocupa bastante, porque lo que no sabemos a estas horas del pacto es cuál es nuestro pacto progamático. Nosotros gobernamos en Castilla y León con un pacto con el PP con un acuerdo programático. De este asunto solo sabemos que hay dos personas en puestos de salida y eso no es lo que esperan los militantes. Lo que más me preocupa es que los militantes se reunían para hablar de estrategia de cara al congreso y no han tenido opción de debatir una medida estratégica tan importante como esta".

¿Se va a presentar contra Arrimadas?

"Mañana tenemos una reunión de todo el equipo que hemos redactado la enmienda a la totalidad. Esta enmienda se va a presentar en el Congreso porque ha tenido un apoyo muy importante. Es necesario que haya una candidatura que apoye esa enmienda a la totalidad. Mañana nos reuniremos. La disposición es buena y mañana tomaremos una decisión. Mañana les mostraré mi disposición. Pero es decisión de un equipo y yo son un hombre de equipo".

Su polémico encontronazo con Arrimadas

"Si hay algo que uno lleva mal en la política es la deshonestidad. Estábamos reunidos en un despacho hablando sobre la enmienda e Inés me ha hecho salir delante de los medios para hacer esta escena, un poquito de sobreactuación. Todas las conversaciones de WhatsApp las tengo guardadas e invito a Inés a que las haga públicas y en ellas se comprueba que nadie ha pedido un puesto, nadie ha pedido integrarse en la Ejecutiva. Es falso. Le reto a Inés a que o lo desmienta públicamente o que haga públicas las conversaciones. yo no tengo ningún problema. Las tengo guardadas y solo necesito que Inés de su consentimiento o que las haga ella misma públicas"