El último show de 'Marianico el Corto'

La pasada semana se estrenó el primer capítulo de la serie 'El último show', obra de ficción creada por Alex Rodrigo (director de 'La casa de papel', 'El Embarcadero', 'Vis a vis'...) a partir del recuerdo de la conversación que mantuvo con 'Marianico el Corto' cuando era un niño, hace más de 20 años.

Una noche de finales de los noventa, Marianico (Miguel Ángel Tirado) no le contó chistes; le hablo de la inmensidad del universo y de la pequeñez del ser humano. Aquello le "voló la cabeza". El recuerdo fue germinando en la mente del niño que con los años acabaría poniéndose detrás de la cámara.

El programa 'No te rías, que es peor' multiplicó la presencia del personaje de Marianico por toda España. En 1991 hizo alrededor de 250 galas. Los números se mantuvieron parecidos durante los años siguientes. Pero con los años, ya fuera del circuito televisivo, el personaje perdió empuje y la crisis económica hizo que los contratos bajaran a diez, doce, ocho...

Miguel Ángel Tirado hace tres años recibió la llamada de Alex Rodrigo / Aragón TV

Miguel Ángel Tirado tiene 70 años. Los últimos tres inviernos ha estado actuado en Benidorm. Los veranos ha ido a las fiestas de algunos pueblos. De eso vive. Nunca pensó que pudiera hacer otra cosa que el personaje de 'Marianico el Corto'.

Pero hace tres años recibió la llamada de Alex Rodrigo. Miguel Ángel Tirado no sabía quién era, "no había visto ninguna de sus series. "Soy tan gilipollas que no he visto ni La Casa de papel". Alex le recordó aquella conversación del pasado y le contó que estaba pensando en una serie que tendría como eje el personaje de 'Marianico'

La serie, producida Aragón TV, tiene el respaldo de la audiencia y la crítica. Hay una coincidencia en resaltar el descubrimiento de Miguel Ángel Tirado como actor dramático. A sus setenta años, este redescubrimiento no va a apartarle de los escenarios y del personaje de "Marianico el Corto" al que seguirá dando vida mientras tenga galas.