Javi Moreno, exjugador del Alavés y el Milan entre otros, pasó por El Larguero en la previa del Nápoles - Barça para recordar su andadura por la Serie A y recordó una divertida anécdota de cuando llegó al club italiano tras salir del Alavés.

Junto con Jordi Cruyff, analista de El Larguero que pasó también por el Alavés, compartió una anécdota de su llegada al vestuario milanés, por el que pasaron grandes futbolistas como Maldini, Pirlo o Gatuso. "Llegamos en chanclas y chándal. En el Alavés no teníamos ni traje de equipo", comentaron.

Javi Moreno profundizó entonces en su primera impresión al llegar al vestuario. "Llegué mi chándal y mis zapatillas Kelme y pensaba que iba más moderno que moderno. Me senté en el vestuario, vi llegar a los compañeros y venían con traje... Costacurta vino con esmoquin. Yo miraba y decía '¿esto qué es?". comenzó a explicar.

"Luego se quitaban la ropa y uno con los calzoncillos de Armani, de Dolce & Gabbana... y yo con elefantitos y jirafitas. Pensé: "a ver qué hago para que no me vean estos calzoncillos". Al final me bajé los pantalones y los calzoncillos todo a la vez. Llegué a casa y le dije a mi mujer que teníamos que ir a comprar calzoncillos", concluyó.