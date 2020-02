Álvaro Benito: "Me da la sensación de que ahí pasa algo, ni ha calentado"

En mitad de la vorágine que fueron esos diez minutos de locura del Manchester City en el Santiago Bernabéu, hubo un detalle que el madridismo recordó a posteriori sorprendidos: ¿por qué Zidane no le dio ni un minuto a Toni Kroos?.

Álvaro Benito opinó sobre la suplencia del alemán y va más allá analizando un comportamiento de Zidane en rueda de prensa, después : "No salió ni a calentar. Tú puedes sacarle a calentar con la idea de que vaya a participar, y de repente llegan los goles del City y crees más conveniente meter más jugadores de ataque. He visto a Zidane contestar luego en televisión y me da toda la sensación de que ahí pasa algo" afirma el míster de Carrusel Deportivo.

Tan sólo a Julio Pulido le ha parecido falta clarísima de Gabriel Jesus a Sergio Ramos, en un actuación arbitral que para muchos ha sido perjudicial al Real Madrid, pero que sin embargo no fue determinante en un partido en el que los blancos, coinciden los analistas que han sido inferiores, así como en la inactividad de Zidane y su poco acierto en los cambios durante el partido.