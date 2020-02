'El hombre invisible', terror contra la violencia de género

Elisabeth Moss protagoniza El hombre invisible, vuelta de tuerca al clásico de Wells con una reivindicación contra la violencia de género. En cine clásico repasamos todos los hombres invisibles que han aparecido o desaparecido en el cine. Hay más estrenos, como Gentleman, los señores de la mafia, nueva locura de Guy Ritchie con Matthew McConaughey. También llega a las salas un portentoso drama judicial, Cuestión de justicia, una emocionante historia contra el racismo institucionalizado que protagonizan Michael B Jordan y Jamie Foxx. Y los creadores de Intocable, aquel fenómeno de la comedia francesa que dio la vuelta al mundo, regresan con Especiales. El cine español propone una aventura de un día, la de Maribel Verdú con un joven en El doble más quince, la nueva cinta de Mikel Rueda. En televisión, nos fijamos en la series escritas y protagonizadas por los inmigrantes de segunda generación en EEUU y nos preguntamos qué pasa en España.

Estrenos de cine: de 02:00 a 30:00 minutos

de 02:00 a 30:00 minutos Sucedió una Noche: de 30:00 a 55:00 minutos

de 30:00 a 55:00 minutos Estrenos de televisión: de 55:00 a 80:00 minutos

El hombre invisible (Leigh Whannell)

Drácula, El hombre lobo, Frankenstein, son monstruos legendarios que forman parte de la familia de clásicos del cine porque representan todo tipo de miedos y ansiedades atemporales. A ellos se suma El hombre invisible, un personaje que creó en la literatura HG Wells y que ahora lleva a la gran pantalla Leigh Whannell, uno de los creadores de Saw. Produce Jason Blum, maestro del género de terror y autor de la empresa Blumhouse y protagoniza Elisabeth Moss, la actriz de El cuento de la criada o Mad Men, que ya trabajó con Blum en Nosotros, la película de Jordan Peele.

EL HOMBRE INVISIBLE Duración 124 min. Dirección Leigh Whannell Guión Leigh Whannell Reparto Elisabeth Moss, Storm Reid, Harriet Dyer, Aldis Hodge

El hombre invisible es una original reactualización del clásico, una reflexión a través del género de terror y el thriller psicológico sobre la violencia de género y la falta de credibilidad de las víctimas y de las mujeres, muy bien ejemplificado gracias al personaje de Moss.

La actriz destacaba en Madrid que la violencia de género es uno de los problemas a los que se enfrentan las mujeres en todo el mundo y recibía con interés el lema de Hermana yo sí te creo. "Mi investigación para el personaje ha sido también gracias a estar en los últimos años en El cuento de la criada y luego, como mujer y feminista, también sé lo que pasa en mi país. Soy consciente de las cosas y lo que sucede con el movimiento Me too y con la conversación que se ha abierto en la industria y en mi país y pude coger un poco de todo eso y utilizarlo de tal forma que ayude a que las mujeres puedan hablar de lo que ha sucedido y, después de eso creerlas. El primer paso es abrir la conversación, el segundo creer a las víctimas".

El punto de partida es el de una mujer que escapa de su acaudalado marido, un óptico y científico brillante pero manipulador. Días después se entera de que se ha suicidado, pero no acaba de creérselo porque le ocurren cosas extrañas: palizas, golpes, objetos cambiados de sitio... como si ese hombre que nadie ve quisiera hacerla parecer una loca.

Todas las escenas de El hombre invisible se hicieron con un especialista, perfectamente coreografiadas, como explica la actriz. “Una de las cosas más divertidas y que supuso un gran reto. El hombre invisible lo interpretaba un especialista que es buenísimo y practicamos con él y con las cámaras de control de movimiento varias semanas. Era como un baile, tenías que contar cada paso, saber qué hacer en cada punto, nunca había hecho algo así. Lo repetimos varios días y cada vez daba más miedo. Me encanta que a la gente le haya gustado porque pusimos mucho trabajo en ello”.

El hombre invisible es terror palomitero, bien hecho, resultón y eficaz pero tiene un caballo de troya que nos ayuda a hablar de los malos tratos en los días previos al 8 de marzo, Día de la Mujer.

The gentlemen: Los señores de la mafia (Guy Ritchie)

Guy Ritchie, el director al que recordarán por cintas como Lock&Stock o Snatch. Cerdos y diamantes, ha tenido una carrera bastante irregular. Saltó a la fama haciendo lo que mejor se le da: el cine de gánsteres, pero durante mucho tiempo ha apostado por los grandes blockbusters de Hollywood, como Aladdin. Ahora Ritchie vuelve a sus raíces, al género y al tipo de personajes en los que dejó huella, con una película rebosante de estrellas de la talla de Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell o Hugh Grant.

El resultado es una sofisticada comedia de acción que narra la historia de Mickey Pearson, a quien da vida Matthew McConaughey, un expatriado estadounidense que ha levantado un imperio de la marihuana enormemente lucrativo en Londres. Cuando se corre la voz de que pretende deshacerse del negocio para procurarse una jubilación multimillonaria y disfrutar de la vida con su esposa, una serie de personajes harán lo posible, mediante sobornos, complots y chantajes, para hacerse con sus dominios. Así que la cuestión no es si Mickey conseguirá vender el negocio, sino si llegará a la jubilación.

LOS SEÑORES DE LA MAFIA Duración 113 min. Dirección Guy Ritchie Guión Ivan Atkinson, Marn Davies, Guy Ritchie Reparto Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Colin Farrell, Hugh Grant, Eddie Marsan

El proyecto arrancó titulándose Toff guys, en referencia a una expresión de la jerga británica para referirse a alguien de origen aristocrático y con aires de superioridad, lo que atrajo las temáticas de la película. Cuenta Ritchie que todo giraba entorno a su deseo de explorar el encuentro de polos opuestos dentro de las estructuras de clase inglesas y estadounidenses. En definitiva, estamos ante un grupo de hombres que han llegado a la cima de la pirámide social, pero están atrapados entre dos mundos. Los lujos y los caprichos no encajan con el negocio al que se dedican.

La historia, en el fondo, es la misma de siempre: un criminal muy duro en una situación complicada de la que tiene que salir. Lo que aporta el punto diferente es la manera en que la trama se desarrolla: utilizando como narrador al ruin investigador Fletcher, interpretado por Hugh Grant. De la mano del meta cine, Fletcher le cuenta la historia a Ray, el número uno de Mickey Pearson, y al espectador.

Palabrotas, violencia y humor negro dejan claro que estamos ante una obra de Guy Ritchie, aunque es una vuelta a la zona de confort a medias. Sí al género, no al tipo de película. El título, The gentlemen: los señores de la mafia, hace referencia a sus aspiraciones, aunque, como señala Ritchie, no aparecen muchos caballeros en esta ecuación.

Cuestión de justicia (Destin Daniel Cretton)

En el documental Enmienda XIII, la directora Ava Duvernay teorizaba sobre la construcción política y mediática del imaginario de criminalización que históricamente se ha asociado a los negros en EEUU. Desde El nacimiento de una nación de Griffith, su relato exponía cómo la esclavitud se había perpetuado con persecuciones arbitrarias y encarcelamientos masivos.

Sobre esa idea se asienta Cuestión de justicia, un drama judicial que cuestiona el funcionamiento del sistema americano sobre dos ejes. La imposibilidad de tener un juicio justo si no se garantiza el derecho de defensa y cómo el racismo y la pobreza están interconectadas ante los prejuicios de las autoridades policiales y judiciales. Todo ambientado en Alabama, el Estado al que llegó el último barco de esclavos del que se tiene constancia a Estados Unidos.

CUESTIÓN DE JUSTICIA Duración 136 min. Dirección Destin Cretton Guión Destin Cretton, Andrew Lanham Reparto Michael B. Jordan, Brie Larson, Jamie Foxx

La historia se centra en el caso de Walter McMillian, un negro condenado por el asesinato de una joven blanca en los años 80 sin ninguna prueba, más allá del testimonio de un convicto, supuesto testigo, que buscaba beneficios penitenciarios con su confesión. Un caso mediático que la policía cerró en falso y llevó al acusado al corredor de la muerte. Jamie Foxx da vida a este padre de familia que ha perdido la esperanza.

Pero el verdadero protagonista de la cinta es su nuevo abogado. Bryan Stevenson, un joven negro recién licenciado en Harvard que decide empeñar su vida a la defensa de su comunidad. La película se basa en historias reales a partir de los casos que relata este letrado en sus memorias. Stevenson fundó hace más de 30 años la Iniciativa para una Justicia Equitativa, una asociación que lucha por una representación justa para los afroamericanos, habitualmente sin recursos para pagar a abogados. Voz autorizada contra todos esos atropellos judiciales, el abogado es hoy un referente que denuncia también en charlas el racismo institucionalizado.

El actor Michael B. Jordan, protagonista de las últimas entregas de Rocky y de la taquillera Black Panther, encarna a este abogado concienzudo y comprometido, un David que lucha frente al sistema, el Goliat, que no ofrece garantías procesales a los afroamericanos. Su compromiso también lo demuestra como productor de esta cinta, con la que pretende traer el debate a la actualidad.

La película también expone la segregación urbanística, el odio policial o la inacción de muchos fiscales. Brie Larson interpreta a la activista que acompaña a este abogado en su titánica batalla por la verdad en un drama clásico, sobrio y emocionante que dirige Destin Daniel Cretton. Cuestión de justicia reivindica el poder de la lucha individual para el progreso colectivo e invita a no perder nunca la esperanza por un mundo más justo.

Especiales (Oliver Nakache y Eric Toledano)

ESPECIALES Duración 114 min. Dirección Olivier Nakache, Eric Toledano Guión Olivier Nakache, Eric Toledano Reparto Vincent Cassel, Reda Kateb

Olivier Nakache y Éric Toledano tienen la fórmula perfecta para conectar con el público. Lo demostraron con Intocable, la comedia que rompió la taquilla en Francia y dio la vuelta al mundo. Con Especiales ganaron el premio del público en San Sebastián, con la historia de dos amigos que durante veinte años han trabajado con niños autistas. Ellos son Vincent Cassel y Reda Kateb.

El doble más quince (Mikel Rueda)

Maribel Verdú protagoniza, junto al joven Germán Alcarazu, esta historia íntima que generó cierta polémica en el pasado Festival de Málaga. La cinta de Mikel Rueda relata el encuentro entre una mujer madura y un adolescente. Pero su tercer largometraje, que parte del corto 'Caminan', es mucho más que una relación sexual, es un viaje de 24 horas a través de dos seres perdidos, solos, atados, que necesitan encontrase a sí mismos.

EL DOBLE MÁS QUINCE Duración 98 min. Dirección Mikel Rueda Guión Mikel Rueda Reparto Maribel Verdú, Germán Alcarazu, Mario Plágaro

Ana, interpretada por Maribel Verdú, es una mujer casada, con dos hijos, una médica instalada en la rutina, anquilosada, atrapada, que busca explorar su deseo y volver a respirar. Eric, al que da vida Germán Alcarazu, es un joven de clase baja, ausente, solitario, con problemas económicos en casa tras la pérdida de su padre. Dos seres que comparten esa soledad y cansancio vital y que se citan a través de un chat sexual. El encuentro dará lugar a una jornada de intercambio generacional, de experiencias, de puntos de vista, de aprendizaje y de atracción por las calles de Bilbao.

Reina de corazones (May el-Toukhy)

REINA DE CORAZONES Duración 127 min. Dirección May el-Toukhy Guión Maren Louise Käehne, May el-Toukhy Reparto Trine Dyrholm, Gustav Lindh, Magnus Krepper, Frederikke Dahl Hansen

Hay otro estreno que también muestra una relación entre una mujer de 50 años y un adolescente. En este caso, más tormentosa y con su propio hijastro. La danesa May el-Toukhy dirige este drama sexual y psicológico sobre una abogada que pasa de la liberación a explorar su lado más oscuro.