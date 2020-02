Músicos que hacen cine y la condena a Harvey Weinstein

Esta semana, el amigo secreto del presentador de A vivir que son dos días, Javier del Pino, nos cuenta la historia de la cantante Sade. De origen nigeriano, pero con nacionalidad británica, Helen Folasade Adu, no solo cantaba, sino que componía y producía la mayoría de sus temas. Consiguió crear su propio estilo musical con canciones como ‘By your side’ o con la que ha sido su mayor éxito, ‘No ordinary love’, canción que versiona el misterioso amigo imitando su particular falsete. Además, fue galardonada con su reconocimiento en la Orden del Imperio Británico por sus logros artísticos y sus valores.

Músicos en la gran pantalla

Sting, Mick Jagger, Madonna o Barbra Streisand son algunos ejemplos de exitosos cantantes que probaron suerte en el cine.

Antes de dedicarse a la música, la polifacética Sade compaginó varios trabajos durante su juventud e incluso fue diseñadora de vestuario de la banda ochentera Spandau Ballet durante una de sus giras por Estados Unidos. El guitarrista del grupo, Gary Kemp, fue uno de los músicos que dejó temporalmente los escenarios para probar suerte en la actuación y participó en películas como ‘El Guardaespaldas’ junto con Whitney Houston.

Bowie en el documental 'David Bowie, radiografía de un artista' / Cadena SER

La misma Sade también ha estado relacionada con el cine. En 2018 compuso una canción para una película de Disney, estuvo casada durante seis años con el director de documentales español, Carlos Scola Pliego. Y debutó en el cine en 1986 en ‘Absolute Beginners’, en la que también participó David Bowie componiendo la canción principal de la película. A lo largo de su carrera, Bowie rodó varios filmes y realizó numerosos cameos.

Condena a Harvey Weinstein

El pasado lunes en Nueva York, el productor de cine Harvey Weinstein fue declarado culpable de violación y acto sexual criminal, y se enfrenta a más de veinte años de prisión por estos delitos sexuales.

Al igual que hicieron hace un par de semanas los Boys Scouts, la empresa del productor, The Weinstein Company, fue declarada en quiebra para evitar pagar las indemnizaciones a las más de cien mujeres que habían denunciado a Weinstein por abusos. Entre los afectados por la quiebra estaban directores como Scorsese o Tarantino, el artista David Bowie o una de las hijas del expresidente Obama.

Las denuncias contra Weinstein dieron paso al movimiento global Me Too, que ha sacudido los cimientos de Hollywood y ayudó a que miles de mujeres denuncien los abusos sufridos y cuenten su experiencia para acabar con la violencia.

El próximo domingo 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer y están previstas durante la semana numerosas manifestaciones en todo el mundo para luchar por la igualdad entre hombres y mujeres.