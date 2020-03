Canciones de marzo: Residente, Gorillaz, Jero Romero, Ambre, Xoel López, Malena Cadiz, Juancho Marqués...

No es fácil resumir lo que nos gusta porque en Fuego y Chinchetas le damos a todo: al pop en catalán, al moderneo africano, al indie manchego, al folk californiano... Lo cierto es que seguimos sin tener muy claro qué es el indie, pero a cambio sabemos que en esa etiqueta incierta cabe todo lo que escuchamos.

René (Residente)

Cruda, real, sincera. Residente se ha abierto en canal en esta canción en la que descubre con detalle los sentimientos que le atrapan. Lo hace con una transparencia desgarradora que empatiza con él, con René, de tal forma que hasta te sientes culpable por llenar sus conciertos por ese deseo de volver "a cuando rapeaba sin cobrar" y esas ganas de estar donde nadie le molesta. Casi 8 minutos en los que cada frase se clava más profundamente que la anterior. Seguramente sin premeditación, el cantante habla de una realidad que afecta a miles de personas en todo el mundo y que se oculta con mucha frecuencia. Una vez más el poder de la música da voz a quien no la tiene.



Arbust #1 (Esperit! & Estel Boada)

Originalmente Arbust #1 fue una canción instrumental llamada Cultiu #1. Un tema incluido en Ilíada, el último disco de Esperit! (Bankrobber, 2019), en el que el catalán Mau Boada mezcla experimentación, guitarras country, toques disco, voces sampleadas, sintetizadores, sonidos arabescos... Todo un alarde de riesgo y creatividad que, por desgracia, pasó bastante desapercibido el año pasado. Pero la aportación vocal de Estel Boada ha sido como apretar el botón del 'turbo'. La letra, por cierto, suena a viaje psicodélico por el Montseny. Habrá que preguntárselo...

Motel Evangeline (Malena Cadiz)

Malena Cadiz tiene nombre de participante en La Isla de las Tentaciones, pero nada más lejos de la realidad: se trata de una cantautora folkie de Nueva York que lleva unos años instalada en California y que, como Joaana Newsom o Cat Power, tiene un don para componer melodías pop y, sobre todo, una voz muy magnética. Pero su último single, Motel Evangeline –cuya primera demo (en versión acústica) lleva siete años colgada en su Bandcamp– tiene algo especial y, después de darle muchas vueltas, creemos haberlo encontrado: la producción de Matt Bauer le ha dado un toque Enya (!!!), como de subidón relajante. Muy loco, sí. Pero exquisito.

Me siento tan moderno (AMBRE)

Es uno de los hitazos del mes. El joven cuarteto madrileño ha publicado su primer disco, una crítica punzante sobre el inmovilismo de la sociedad con la que gritan que Nunca pasa nada. En la entrevista que les hicimos en Fuego y Chinchetas nos explican las inquietudes que sufre su generación y cómo han introducido temas tan crudos como la violencia de género o el drama de la inmigración en su disco. Sin embargo, con este Me siento tan moderno, AMBRE va directo al cerebro. Con un ritmo pegadizo que no puedes olvidar en días —que recuerda a MGMT— y ese sentir de modernidad que te enfrenta a una disociación entre lo sensacional y la angustia.

Schedule (Post Animal)

La banda de Chicago Post Animal acaba de publicar su segundo álbum, Forward Motion Godyssey, y con ello un sonido mucho más propio y cercano al rock psicodélico. Con esta evolución, los norteamericanos siguen contando cómo viven los veintitantos pero a su vez ha crecido en sus letras en las que muchas veces se autopreguntan sobre su existencia y lo que significa vivir en un mundo que a veces parece estar en tu contra. Entre los temas más pop que encontramos en este disco se encuentra Schedule, pero también destacamos otros temas como How Do You Feel? y Safe or Not. Por cierto, el actor Joe Keery, conocido por su papel en Stranger Things como Steve Harrington, dejó la banda en 2019 después de grabar con ellos el primer EP y el disco When I Think Of You In A Castle.

Désolé (Gorillaz ft. Fatoumata Diawara)

Gorillaz nació rompiendo moldes y, 20 años después, ahí sigue. Una banda virtual con look and feel de animación, pero con talento de carne y hueso. Contra todo pronóstico, además, la teta creativa de Damon Albarn sigue dando leche. Va cambiando el encargado de ordeñarla, eso sí. En su penúltimo single, Momentary Bliss, el líder de Blur colabora con el rapero slowthai y con la banda Slaves para retrotraernos al despiporre de Parklife. Pero en Désolé cambia de registro y se acerca a la modernidad africana junto a la maliense Fatoumata Diawara. La canción, de todas formas, no parece que vaya a formar parte de un nuevo disco sino de un proyecto audiovisual (¿podcast animado?) llamado Song Machine en el que ya han anunciado también la colaboración de Tame Impala.

Alma de oro (Xoel López y Ede)

No sabemos si nos gusta más la canción en sí, el videoclip o la colaboración con Ede, todo un descubrimiento que nos ha hecho Xoel. Una voz aguda y susurrante que empasta a la perfección con la del gallego. Un talento por descubrir, porque todavía no tiene disco. Quien busque, solo encontrará otra colaboración de la cantante con Club del Río. Prometemos seguirle la pista, pero de momento nos quedamos disfrutando de este tema, tan original, que no tiene ni un género definido, así que ni siquiera nos da una pista de por dónde irá su nuevo disco.

Berlín (Juancho Marqués y Cruz Cafuné)

"A veces el mundo pesa demasiado". Así arranca esta canción que Juancho Marqués presenta junto a Cruz Cafuné. Bajo el título de Winter Series se dispone a presentar nuevos temas, más allá de su último disco. Tras Belfast, llega Berlín. Un viaje sonoro al hastío, pero en compañía.

2010 (Jero Romero)

La desaparición de The Sunday Drivers nos dejó medio huérfanos en 2010. Había medios musicales que escribían las palabras de "gran disgusto" tras la noticia. Sin embargo, casi diez años después, Jero Romero ha vuelto. Sí que es cierto que el cantautor alivió esas penas con Cabeza de Léon en 2011 y La Grieta en 2014 pero desde entonces no se había vuelto a saber nada de él. En una línea muy similar a sus temas en solitario y con el sonido característico del artista, el toledano regresa con 2010 y Los cadáveres. "Últimamente tengo el pulso mal y se me caen las cosas mucho más de lo normal / Se me ha caído 2010, otra vez", canta en la primera mencionada. De esta manera, y evocando al año donde los Sunday Drivers dejaron de existir, Jero Romero ha vuelto a esbozar una sonrisa en aquellos que el 12 de mayo de hace una década se llevaron un disgusto. Veremos si estas publicaciones acaban en un nuevo disco.

Everything I live for (La Roux)

Con este juego de teclados, La Roux presenta su nuevo disco Supervision. Seis años después de Trouble in Paradise, la artista británica regresa al mercado pero con un sentir muy concreto, el de sentirse bien consigo misma. Ya lo decía ella misma en algunas entrevistas: "descubrí que el objetivo de la música no era tener un hit o hacer dinero o mantener feliz a tu sello, sino ser yo misma feliz". Sin embargo, en Fuego y Chinchetas sí que nos parece que Elly Jackson ha dado con la tecla para ser merecedora de entrar en listas de éxitos como la nuestra. Ejemplo de ello es este Everything I live for de un disco que ella misma se ha autoeditado y autoproducido para conseguir un sonido pop que recuerda a los de hace medio siglo.