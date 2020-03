Un médico en cuarentena: "Pido a la población que esté tranquila, tenemos un gran equipo sanitario"

El exdelegado del Gobierno vasco (2018-2020) Jesús Loza se reincorporó hace 15 días a su puesto de hematólogo en el Hospital de Txagorritxu de Vitoria, donde se han detectado tres casos de coronavirus. Uno de los doctores con los que mantuvo una reunión el pasado martes está contagiado y le han puesto en cuarentena a pesar de que no presenta síntomas del COVID-19. Su compañero dio positivo el sábado y desde el martes hasta ese día Loza estuvo trabajando con normalidad en el hospital, pero asegura que no hay nada que temer: "El contagio se produce con personas enfermas, cuando ya hay patología. Cuando no hay patología, solo contacto, no hay posibilidad de contagio, así que todas las personas que han estado en mi entorno no tienen por qué tener problema".

Este médico se encuentra bien y está "muy tranquilo" pero está tomándose la temperatura y siguiendo las normas de la cuarentena, que en su caso durará 14 días: "Es una medida exclusivamente preventiva, por si desarrollamos la enfermedad, no contagiemos". Ahora intenta echar una mano a sus compañeros del hospital con su ordenador, desde casa.

Considera que el Ministerio de Sanidad "está trabajando francamente bien": "Hay mensajes tranquilizantes y yo pido a la población que esté tranquila, que tenemos un gran equipo sanitario. Que se mantenga la calma y la tranquilidad y que nos lavemos las manos con la mayor frecuencia posible y que hagamos la vida con la mayor tranquilidad posible".