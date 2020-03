Berto Romero reflexiona sobre lo estúpidos que nos volvemos al ver series de televisión

En un programa como el Nadie Sabe Nada, las diferentes historias que se cuentan pueden pasar de simples anécdotas a fenómenos virales como la improvisada ranchera de Berto. Sin embargo, otras evidencian realidades de la sociedad con las que podemos sentirnos profundamente identificados.

En el programa emitido el sábado, Berto Romero habla, a través de una anécdota con su buen amigo Rafel Barceló, de lo estúpidos que nos podemos volver con las series de televisión, esa nueva moda que consumimos como si se tratase de una auténtica droga.

"Me ha dicho mi mujer que no quiere ver esta serie hasta que no estén todos los capítulos colgados para no tener que esperar", le contó Barceló a Berto, a lo que el propio Rafael añadió: "¿no te parece irónico?".

"Para no tener que esperar entre capítulo y capítulo, voy a esperar a lo mejor medio año. ¿Entendéis? Qué bonito", reflexionó Berto Romero. "Para no tener que esperar, vamos a tener que esperar mucho más", concluyó el humorista catalán sobre esta moda de consumir sin parar capítulo tras capítulo y serie tras serie.