"En casa voy con mascarilla": Lorenzo Milá y su vida en Italia tras su famosa crónica sobre el coronavirus

Hace apenas unos días, el reportero de Televisión Española (TVE) Lorenzo Milá se convertía en tendencia en redes sociales. Todo ello gracias a una crónica, grabada en Milán (Italia), en la que aseguraba que la alarma por el coronavirus no estaba justificada: "Aquí los médicos no se cansan de repetirnos que estamos ante un tipo de gripe. Un tipo de gripe que afecta a personas con defensas bajas, con situaciones de salud precaria, como pueden ser las personas mayores, que es lo mismo que ocurre con la gripe común".

A continuación, y después de explicar cómo es la situación actual en Italia, Lorenzo Milá explicaba que el coronavirus no era tan terrorífico como, por ejemplo, el ébola: "Tiene un índice de mortalidad bajísimo, más bajo que la gripe común, en torno al 2%". Por esa misma razón, el periodista llamaba a la sensatez: "Esta es la fotografía real que los médicos no se cansan de repetir. Parece que se extiende más el alarmismo que los datos".

"No lo entiendo. Hay algo artificial en eso"

Tras el éxito de esta crónica, Mara Torres ha entrevistado al periodista para descubrir hasta qué punto le ha sorprendido el impacto generado por la crónica: "Me sorprendió, sobre todo, porque el día anterior había hecho una crónica muy similar a la misma hora y no pasó nada. La diferencia entre un día y otro es que alguien hizo un corta-pega, lo metió en redes, fue retuiteado por alguien con muchos seguidores y se montó este lío absurdo".

A continuación, Mara Torres le ha explicado que la crónica le hizo ser Trending Topic en Twitter durante todo el día. Un hecho que ha sorprendido al periodista, quien no da crédito ante todo el revuelo generado durante los últimos días: "No lo entiendo. Hay algo artificial en eso. Hay algo de humo, de irrealidad, de falso que no me deslumbra nada". Por todo ello, Lorenzo Milá reconoce que cuanto antes desaparezcas de este tipo de focos, mucho mejor.

El día a día en la vida de Lorenzo Milá

Tras charlar sobre la crónica viral, en la que trató de rebajar el estado de alerta, el periodista ha hablado sobre su día a día en Milán: "Me despierto sobre las 6.30 horas, hago el desayuno a los niños y les acompañó al cole. Para las 8.30 o una cosa así estoy ya en funcionamiento. Ahora estamos, lógicamente, encima de toda la actualización del virus y de las novedades que se puedan producir".

De hecho, y dado que tanto él como su equipo han pasado cinco días en la considerada como zona roja, han tenido que comenzar a llevar mascarilla: "En realidad, el cámara, la productora y yo estamos en aislamiento porque hemos estado cinco días en la zona roja bastante expuestos y vamos con mascarillas en la oficina y en casa". Principalmente en su hogar, donde reconoce que no se la quita para evitar cualquier posible contagio a sus hijos: "No tengo ningún interés en transmitirle nada que hubiera podido pillar".