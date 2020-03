Irene Lozano: "Si el Sevilla - Roma y el Barça - Nápoles se jugasen mañana, se disputarían con normalidad"

Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), pasó por El Larguero para explicar cómo afectara la expansión del coronavirus al deporte español y a las competiciones europeas.

Sobre la posibilidad de jugar el Sevilla - Roma y el Nápoles - Barça de Champions a puerta cerrada o suspenderlos, Lozano fue contundente."En este momento ni Roma ni Nápoles son zonas de riesgo. Si esos partidos se jugasen mañana se disputarían con normalidad", explicó.

Además, hizo hincapié en que en España se trata de contener la difusión del virus, pero que no es zona de riesgo. "Nosotros en este momento no contemplamos ninguna medida de excepción para LaLiga española", comenzó a explicar. "En España ahora mismo no hay zonas de riesgo, estamos en la fase 1, fase de contención del Coronavirus. En Italia están en la fase 2", añadió.

"Todo no se puede impedir, pero estamos tratando en la medida de lo posible y donde sabemos que puede haber movimiento masivo de personas procedentes de zonas de riesgo, tratamos de eliminar ese riesgo", explicó.

Respecto a los encuentros de Europa League (Valencia - Atalanta y Getafe - Inter), Lozano explicó que no se puede evitar que las aficiones italianas accedan a España. "La decisión que tomamos es la menos mala. Formamos parte del espacio Schengen y no podemos decirles a los italianos que no vengan. Podemos des-recomendar el viaje. Pero no se puede prohibir", explicó.

En lo referente al comunicado del Valencia Basket, en el que se dice que han vendido las localidades a público local y que por tanto no será a puerta cerrada, la presidenta del CSD dijo que: "Es la Comunidad Autónoma decide que se juegue a puerta cerrada. Éstas están coordinadas con el ministerio de sanidad. Estoy segura de que cuando pasen unas horas y reflexionen un poco va a ir todo como la seda".

"Estas medidas son hasta el 15 de marzo. La situación es muy cambiante. Seguimos trabajando en las competiciones que hay en las siguientes fechas", añadió.

Sobre las próximas elecciones, a las que se podría presentar Iker Casillas para competir contra Luis Ruibales, Lozano dijo que: "en cuanto tengamos el informe del TAD tomaremos la decisión de la fecha de las elecciones a la RFEF". "No he vuelto a hablar con Casillas, estamos buscando fecha para vernos", concluyó.