"Está en una situación tan frágil que cualquier cosa es suceptible de provocar un incendio"

El tema de mayor recorrido en el Fútbol Club Barcelona tras la derrota en el Clásico ante el Real Madrid ha sido, sin lugar a dudas, el enfado de Eder Sarabia en el banquillo azulgrana durante el partido.

Las frases dichas por el segundo técnico azulgrana, captadas por Movistar y GOL, han propiciado un ambiente enrarecido de tal manera que hasta el entrenador, Quique Setién, ha tenido que salir al paso para dejar claro que eso no puede volver a pasar e incluso para decir que "han pedido disculpas".

Este jueves, tras las palabras de Quique Setién en El Periódico, los miembros de El Sanedrín de El Larguero analizaron todo lo sucedido esta semana con Sarabia.

El análisis

Sique Rodríguez: "Esto demuestra que el Barça está en una situación tan frágil que cualquier cosa es susceptible de provocar un incendio. El club está cogido con pinzas y se generan Cristos con poco. A mí esto no me parece tan grave que ha hecho Sarabia no me parece tan grave".

Marcos López: "Para mí Setién lo que ha hecho es decir 'hasta aquí, no vuelvas a meter la pata'. Lo que realmente le duele a Setién es que esas formas no son tolerables en un club como el Barcelona. Setién pide perdón por las formas. Considera que el segundo entrenador del Barcelona no puede tener esa actitud y ese tono".

Antonio Romero: "Me parece sinceramente que la actitud de Sarabia no era normal. Igual no es para montar el pollo que se ha montado, pero no era normal. Creo que esto es el principio del fin de Quique Setién como entrenador del Fútbol Club Barcelona porque a las primeras de cambio se ha tenido que poner de rodillas delante del vestuario porque sino el ambiente se hace irrespirable".

Manu Carreño: "A lo mejor lo que ha pasado es mucho más fácil: Eder Sarabia se ha venido arriba y Setién le ha puesto en su sitio. No hay un solo episodio en el Barça que no se haga público, es increíble. No hay un solo episodio que se arregle en privado".

Jesús Gallego: "¿Qué se ha dicho en los medios? Los que han sacado de quicio el tema de Eder Sarabia son ellos mismos con esto. El que se puede haber equivocado, que para mí se equivoca, es Sarabia, no los medios de comunicación".

Jordi Martí: "Los que ya somos un poco veteranos hemos visto imágenes de Clemente, Luis Aragonés, Van Gaal, Guardiola... para mí lo importante es que Setién se ha dado cuenta de que en las formas su segundo se ha equivocado y pide perdón, eso le dignifica".