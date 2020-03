El coste del coronavirus en Estados Unidos: la factura de 4.000 dólares a un paciente

En Estados Unidos se extiende el coronavirus a medida que se van a haciendo pruebas. A pesar de la alarma general en casi todo el mundo, hasta el pasado domingo apenas se habían hecho unos centenares de tests en un país de 370 millones de habitantes y ya hay dos estados que han declarado la emergencia. Mientras, el Congreso ha aprobado miles de millones de dólares, pero Trump insiste en restar importancia a lo que está pasando

La administración estadounidense admitía esta madrugada que no hay suficientes tests para el coronavirus, así que no es de extrañar que hasta el domingo se hubieran hecho menos de 500 pruebas y que ahora, que empieza a llegar más material, afloren más casos. A la falta de material se une que las enfermeras en algunos estados se quejan de que no se les ha informado ni conocen los protocolos.

El precio del coronavirus para los pacientes

Un caso que se ha hecho conocido en Estados Unidos es el de un ciudadano repatriado de Wuhan que pasó la cuarentena recibió facturas por valor de casi 4.000 euros por cargos del hospital, la ambulancia o los radiólogos. Un país, EE.UU. en el que es habitual entre la gente con menos recursos el temor a ir al médico por el coste que puede suponer.

Además, a todo esto se suma que tampoco hay derecho a baja médica reconocido, por lo que es mayor el temor a dejar de ir a trabajar.

El coste medio de un día en un hospital estadounidense supera los 4.000 dólares. A veces son parcialmente cubiertos por la póliza privada, pero hay 27 millones y medio de personas que no tienen seguro médico y tienen que asumir las facturas. Otros 50 millones de personas tienen un seguro tan precario que apenas les cubre estos gastos.

Trump, entre la broma y lo serio

A pesar de que el número de afectados va en aumento, el presidente norteamericano se mueve entre la broma y lo serio. Este jueves dijo que echaba de menos tocarse la cara porque llevaba dos semanas sin hacerlo y esta madrugada ha bromeado sobre lo desaconsejado que está darse la mano con otras personas. Además, Trump también restó importancia a ir a trabajar con el coronavirus.

En cuanto a Wall Street, que ha vuelto a caer por encima del 3 por ciento, Donald Trump aseguraba en la Fox que todo va a ir “bien”, que su administración “tiene todas las posibilidades previstas”. Hoy va a firmar el fondo de más de 8.000 millones de dólares que ha aprobado el Gobierno para luchar contra la epidemia.