Así se contagia el coronavirus y cómo se puede evitar

La preocupación social por la expansión del coronavirus aumenta. Italia ha confirmado la séptima víctima mortal y el número de afectados por el brote originado en la ciudad china de Wuhan a asciende a 230. Lombardía es la región italiana más afectada con 172 casos registrados. En España, hay un caso de contagio en Tenerife. "El principal problema del miedo es que se contagia y amplifica con la misma facilidad que los virus", explica la científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ester Lázaro. Especialista en biología molecular, utiliza virus en sus investigaciones y ha escrito un artículo en el que recuerda algunos datos. Los fallecidos en China rondan los 2.500 mientras que en España la última campaña de la gripe mató a 6.300 personas. Hubo 520.000 casos de contagio por lo que la gripe causó más muertes en España que el COVID 19 en todo el mundo. Sin embargo, Lázaro entiende el temor por la facilidad de transmisión.

La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que el coronavirus tiene "potencial de pandemia" pero cree que es "pronto" para declararla. María Neira, directora del departamento de Salud Pública de la OMS, ha pasado por los micrófonos de 'Hoy por hoy'. "La OMS pide que contribuyamos a los países con menos recursos para combatir el virus. En el resto de países como en Europa consideramos que estamos preparados para hacerle frente y que se han tomado medidas muy buenas", cuenta.

¿Qué es una pandemia?

No se ha declarado, pero la OMS pide al mundo que se prepare por si llega el momento. Pandemia significa la afectación global, que casi todos los países estén afectados. Existe un segundo criterio para declarar una pandemia y tiene que ver con la severidad del virus. "Por el momento ninguno de los dos criterios se dan, aunque no se descarta en el futuro y por eso hay que estar preparados, sobre todo los países que no pueden por ellos mismos", explica Neira.

"Hasta ahora la tasa de mortalidad fuera de China se sitúa en 0,7% hasta el 2%. Eso no hace que la severidad justifique una declaración de pandemia", afirma la representante de la OMS.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

En Italia no se ha podido identificar el origen del brote, aunque ese detalle ya no preocupa a la OMS porque no es relevante a estas alturas de expansión. "Hay que saber si la transmisión se hace de forma sostenida en Italia", asegura.

"La transmisión es por las gotas de saliva y por vías respiratorias como cualquier otro virus como la gripe. Cuando una persona tose y se toca con las manos o lleva las manos a otras personas. Por eso recomendamos el lavado de manos y la desinfección. Cuando una persona tosa o estornuda que se proteja y que proteja a los otros. Las mascarillas en los campos donde el virus no circula no sirve para nada", explica la portavoz de la Organización Mundial de la Salud.

"El 97% de las personas en contacto con el virus se curan perfectamente", ha querido recordar la representante de la OMS.