"No me cuadra nada, me chirría": Yago de Vega señala la incoherencia en el banquillo del Barça

La polémica sobre el comportamiento de Eder Sarabia sigue ocupando portadas y noticias. Y entrevistas. Como la que realizó Quique Setién en El Periódico que constató el cambio de rumbo del banquillo blaugrana. "Ya hemos pedido perdón" dijo Setién. La respuesta del cántabro ha multiplicado la avalancha de opiniones, y el último en sumarse ha sido Yago de Vega, el conductor del programa El Larguero.

Para Yago esta controversia sobre el lenguaje verbal y no verbal de Sarabia "no es nada del otro mundo" y dice que el segundo entrenador del Barça "no ha estado insultando a nadie, no ha faltado al respeto, aunque es cierto que es muy vehemente".

"Cualquiera que esté metido lo mínimo en el mundo del fútbol conoce el carácter de Sarabia y cómo es. No es la primera vez que le vemos pegando un grito o que le vemos hacer aspavientos en la banda. Lo que pasa es que también es cierto que cuando estás en el Barça todo cobra mucha más trascendencia que cuando estás en un equipo pequeño", comentó de Vega.

Sin embargo, hay un aspecto que no le "encaja y chirría" al periodista de la Cadena SER. Y ese es "que un entrenador tenga que ir a la plantilla a pedir disculpas por un comportamiento en el banquillo".

"La cámara se fijó en Eder Sarabia como se ha fijado en los otros 3000 actores que hay en un campo de fútbol. A mí lo que más me llamó la atención es el 'ya hemos ido a la plantilla y hemos pedido disculpas'. Hay que ver cómo recibe el Camp Nou al Sarabia y Setién, que yo creo que va a ser entre bien y muy bien. Y veremos también si cambia su actitud en ese banquillo".