"Es una victoria y seguiremos peleando con los bancos en los tribunales"

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio el pasado martes la razón a los consumidores con hipotecas referenciadas al índice IRPH al sentenciar que los jueces españoles deben controlar si se comercializaron de forma abusiva, lo que permite exigir compensar a los afectados cuando sea el caso. Por otro lado, el Tribunal Supremo anuló una tarjeta revolving con un interés del 27% por usura. Dos sentencias en la misma semana que fueron un varapalo para la banca.

¿Qué pueden esperar ahora los afectados? Lo hablamos el domingo en SER Consumidor con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, con ASUFIN y con Fernando Zunzunegui.

SENTENCIA IRPH

Qué opinan los afectados

Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, se mostró ilusionado con la sentencia y destacó la actuación del TJUE. "Como es habitual, el tribunal europeo suele corregir decisiones muy arbitrarias por parte del Tribunal Supremo de España. La justicia europea es más independiente que la española. Nos tomamos la sentencia como una victoria", comentó.

Aunque los afectados esperaban que se declarase este índice como ‘ilegal’, el portavoz anunció que seguirán batallando en los tribunales españoles para ganar los casos. “Es verdad que ha habido muchas presiones por parte de la banca, pero seguiremos peleando con los bancos en los tribunales".

El punto de vista de las asociaciones

Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN (Asociación de Usuarios Financieros), se mostró en SER Consumidor muy esperanzada tras conocer la sentencia de las hipotecas. “Es una buena noticia para los consumidores. El Tribunal Supremo les había cerrado la puerta a reclamar ya que consideraba el IRPH un índice supervisado por el Banco de España y que, por tanto, no había nada más que decir. Y ahora Europa dice todo lo contrario", expuso.

Desde ASUFIN defienden que la banca no fue transparente. "Es evidente que los afectados por IRPH no sabían que esta hipoteca les iba a salir más cara. Nadie compra algo sabiendo que le va a salir más caro", denunció la presidenta de la asociación.

A partir de ahora los bancos tendrán que demostrar ante los tribunales españoles que dotaron al usuario de una completa información sobre este tipo de hipoteca. “En un principio tenían que ofrecer al consumidor un informe que mostrase la evolución de este índice frente al euríbor o cualquier otro tipo de índice y que el consumidor decidiese libremente si quería IRPH o no". Y añadió que, por ahora, en los más de 2.000 expedientes que hemos llevado desde ASUFIN, “el banco nunca nos ha aportado ninguna prueba".

Fernando Zunzunegui, socio fundador de Zunzunegui abogados, especialista en regulación financiera y autor de un estudio sobre las malas prácticas bancarias encargado por el Parlamento Europeo, también pasó por los micrófonos de SER Consumidor.

El informe que presentó el letrado ante el Parlamento Europeo revelaba que las malas prácticas bancarias se daban principalmente en España. ¿Esta sentencia lo demuestra?, le preguntamos.

"Sí. Como ya pasó con las cláusulas suelo, el Tribunal Supremo tendrá que rectificar y tendrá que asumir que los bancos no han sido transparentes", explicó.

¿Qué pueden esperar ahora los afectados?

La duda que ahora está en el aire es si realmente los que recurran el caso en los tribunales españoles tienen opciones de ganar. "Todo se va a basar en la transparencia. Si los bancos no han informado del coste e historial del IRPH, tendrán que devolver al consumidor lo cobrado de más hasta el 1 de noviembre de 2013. Si el cliente ha contratado la hipoteca con IRPH después del 1 de noviembre de 2013 no tienen nada que reclamar ya que el índice no es ilegal", expuso Zunzunegui.

Y si gana el caso el consumidor, ¿cuánto dinero puede recuperar? Patricia Suárez nos sacó de dudas. "En ASUFIN hemos hecho cálculos con una hipoteca media de 200.000 € y los consumidores podrían recuperar 25.000€ de todo lo pagado de más y luego se ahorrarían 165€ todos los meses".

TARJETAS REVOLVING

La pasada semana el Supremo también declaraba "usura" el caso de una tarjeta revolving con unos intereses del 27%. "Es un varapalo para la banca. Ellos confiaban en que la diferenciación de las estadísticas del Banco de España entre crédito al consumo y tarjeta de crédito les iban a salvar y no ha sido así", comentó la presidenta de ASUFIN.

Desde la Asociación de Usuarios Financieros denuncian que los altos intereses de estos productos bancarios hacen muy complicado amortizar el crédito. "Subir de un 20 a un 27% de intereses es usura, es algo desproporcionado. La complejidad para amortizar este tipo de créditos es muy alta. Por lo que el consumidor también podría haber alegado falta de transparencia". Y alientan al Gobierno a poner en marcha “de una vez” la Ley de Transparencia.

Zunzunegui, por otro lado, defendió la Ley de Usura de 1908 por la que se guían todavía los tribunales españoles. “Es magnífica, pero hasta ahora no se aplicaba”. Y añadió: “Ahora el Tribunal Supremo está actuando con mucha mayor contundencia y considera que hay usura en esta sentencia porque se cobra más de un 27% de intereses. Se sigue utilizando la misma ley, pero con rigor"

El Banco de España estima que de media estos créditos y tarjetas revolving afectan a más de 4 millones de personas y mueven al año 14.000 millones de euros.