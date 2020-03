Estrenamos 'La vista atrás', segundo adelanto del nuevo disco de Bultur

Las nuevas Luces, el primer disco en castellano de la banda madrileña Búltur, saldrá el próximo 8 de mayo, pero este jueves Fuego y Chinchetas estrena en primicia el segundo adelanto del álbum, La vista atrás, y también su videoclip.

El sonido de este nuevo tema confirma la apuesta de Búltur por el indie más accesible, con reminiscencias a Second o Viva Suecia, entre otros grupos. El disco, de hecho, lo han grabado en Murcia junto al productor Raúl de Lara.

El videoclip es un hipnótico juego de simetrías construido a partir de planos que habían grabado anteriormente junto al director Mauri D. Galiano. Pero las imágenes, más allá de lo estético, no encierran ningún mensaje. El objetivo, según cuenta Jorge, vocalista de la banda, era destacar también el contenido de la letra.

La canción menciona repetidamente, por ejemplo, "el lugar de todos los fracasos". Un lugar que, según el cantante de Búltur, es bueno que todos visitemos de vez en cuando para ser conscientes de lo que dejamos atrás. "Es un básico de la vida", dice.

La grave voz de Jorge es una de las señas más características de Búltur, pero en las nuevas canciones se percibe un gran trabajo que le ha llevado a evolucionar con las melodías vocales. "Empecé escuchando Héroes del Silencio y Los Rodríguez, pero en los últimos años me he fijado mucho en The National. Quizá es la gran referencia. Me gustan las voces graves", reconoce.

Las nuevas luces supone una ambiciosa apuesta para Búltur. La banda lleva ya muchos años en la escena underground, pero busca dar un salto de calidad (y también de público) con estas nuevas canciones. "La música es un hobby caro que te da satisfacciones, pero que tienes que combinar con tu vida laboral y familiar. Con esto plasmamos todo lo que llevamos dentro. Hicimos muchas canciones y no fue fácil elegir, pero nos fiamos del productor y optamos por desechar ideas".

Pero el hecho de que el lanzamiento coincida con la crisis del coronavirus ya está afectando al grupo. Han suspendido varios ensayos y meditan la posibilidad de cancelar conciertos programados, como el de este viernes en Alicante.