Estrenamos el gélido videoclip 'Gigantes (sesiones sintéticas)', de Bultur

La versión original de Gigantes se publicó hace tres años, pero aunque no tardó demasiado en convertirse en el tema más popular de Bultur, para el gran público sigue siendo una canción desconocida. Por eso la banda madrileña ha decidido volver a grabarla en modo "sintético", vistiéndola además con un videoclip de lujo, rodado en Islandia, dirigido por Mauri D. Galiano (Aitana, Abraham Mateo, Becky G, Izal, Dover, Dinero) y estrenado en primicia por Fuego y Chinchetas.

Bultur es uno de los secretos mejor guardados del circuito alternativo madrileño. Debutaron en 2011 con el EP Long Way To Get There y tres años después, con el disco Out In The Cold, dejaron muy patente que tenían a Interpol en alta estima.

Pero en 2016 se pasaron al castellano con Abisal, un segundo EP de cinco temas con el que exploraron las profundidades más épicas de su sonido y con el que todo empezó a cambiar. Curiosamente, los primeros soprendidos fueron ellos porque su tema preferido era el que daba nombre al EP y, sin embargo, Gigantes fue dejando atrás su estatus de rareza para erigirse en su gran hit.

"El tema lo compuso nuestro bajista, Dani Moncloa. Pero se fuye a vivir a Polonia y, aunque nos llevamos muy bien, ya no está en la banda", explica el batería de Bultur, Álvaro Calzado. La canción, de todas formas, se transformó por completo durante el proceso de grabación gracias al trabajo de Brais Ruibal, ingeniero de sonido los estudios Reno. "Al principio era más tranquilito, casi una balada. Pero él lo convirtió en un tema mucho más directo y cañero", explica Calzado.

Lo que surgió casi por casualidad ha acabado marcando la evolución del grupo, que ya ha empezado a grabar su nuevo disco, previsto para febrero de 2020, y en el que ganarán peso tanto los sintetizadores como los dejes del indie murciano. "Es lo que más escuchamos ahora", explica el batería del grupo.

Pero más allá de su propuesta musical, Bultur cuenta con una potente arma secreta porque ninguna otra banda de su nivel puede permitirse el lujo de grabar videoclips en el extranjero y con un director acostumbrado a rodar con grandes estrellas del maistream internacional y también spots publicitarios de alto presupuesto. "Es que es muy colega del grupo", reconoce Álvaro Calzado (que a su vez es muy colega de Fuego y Chinchetas e incluso nos diseñó el logotipo del programa).

Bultur, además, mantiene una relación muy estrecha con el país nórdico porque dos de los miembros del grupo han pasado temporadas trabajando allí. En su último viaje, de hecho, no solo grabaron los videoclips de Gigantes y Astronautas, sino que dieron un concierto en Reijjavik. ¿Cabe esperar, entonces, futuras colabos vikingas? Lo que está claro es que, si no se llamasen Bultur, podrían llamarse Viva Islandia.