Coronavirus: Pautas para hacer ejercicio en casa y evitar las lesiones

Mucha gente que no hacía deporte antes de la crisis del coronavirus ahora sigue todos los días rutinas de ejercicio por internet. El deporte se ha convertido en uno de los pasatiempos favoritos de la población durante el confinamiento. Pero hay que tener cuidado, hay que evitar lesiones. Sara Tabares, directora de SER Saludable, autora de 'Entrena bien, vive mejor', nos dio las claves para realizar ejercicio sin riesgo en nuestros hogares.

Hacer ejercicio es muy bueno, de eso no cabe duda. Pero antes de comenzar a seguir cualquier rutina de ejercicios es bueno conocer nuestro cuerpo. "No todos los ejercicios son recomendables para todo el mundo", explicó Tabares.

"Ahora mismo nos encontramos con dos tipos de personas: gente activa que ahora se ha tenido que parar por el confinamiento y el cierre de gimnasios, y gente que pasa directamente del sofá a hacer ejercicio ", comentó. Y aunque la directora de SER Saludable celebra que ahora la gente aproveche ese tiempo libre para hacer ejercicio, alerta: "La gente que no solía hacer ejercicio ahora tienen que hacerlo con cuidado. Hay que evitar lesiones. No podemos saturar más el sistema sanitario".

Ejercicios sencillos en casa

Para todas esas personas que han empezado con el deporte estos días, Sara Tabares, también directora de Performa, recomienda optar por prácticas sencillas. "Podemos caminar, hacer ejercicio con el propio peso, utilizar algo de carga ligera con bricks de leche, por ejemplo. Lo primordial es : si duele, no lo hagas", expuso. Y añadió : "Ante la duda, pregunta a un profesional".

Antes de comenzar a realizar cualquier actividad deportiva es importante conocer nuestro cuerpo. "Es importante conocernos. Saber si tenemos algún problema de articulaciones, de sobrepeso... no todos los ejercicios valen. Cada persona es un mundo", explicó la autora de 'Entrena bien, vive mejor'.

Una práctica deportiva que no es recomendable seguir si no tienes experiencia previa es, por ejemplo, saltar a la comba. "Este tipo de ejercicio requiere una técnica. Requiere no tener problemas de columna, de articulaciones... si no sabemos hacerlo podemos acabar con dolor lumbar, ya que es un ejercicio que tiene mucho impacto". Recordó que le están llegando casos de usuarios con lesiones por seguir las prácticas recomendadas en algunos videos…

Sara Tabares también compartió con los oyentes un truco muy bueno que ella sigue para llevar mejor los días de encierro mientras entrena. "Yo recomiendo a la gente que camine por casa. Yo me pongo algún paisaje en la tele para mirarlo mientras camino. Así parece que recorremos ese paisaje y que estamos fuera", comentó.

¿Y cuál es la situación de la gente deportista?

La gente que pasa directamente del gimnasio a casa también debe seguir ciertas pautas. " No es bueno dejar de hacer ejercicio de un día para otro. Este tipo de gente se tiene que tomar esto como un puente para que cuando vuelva al gimnasio no tenga que empezar de cero", recomendó la entrenadora.

Los entrenadores personales de Performa han hecho públicos en Youtube los vídeos de entrenamientos que antes eran solo para clientes. Por lo que todo el mundo, tanto los que empiezan a hacer deporte ahora como los más profesionales, pueden acceder a ellos. "En nuestro canal podrán encontrar diversos vídeos. Y la gente nos puede preguntar cualquier duda, estamos abiertos a ellos. La idea es moverse", expuso.

Ejercicio con los niños

Otro de los grandes retos del confinamiento es mantener entretenidos a los niños. Que los más pequeños también se muevan y gasten energía. "Es muy importante el ocio activo con los niños. Hay que jugar con ellos", afirmó Tabares. Y nos dio varias opciones de juegos para practicar con ellos. "Podemos jugar al voleibol con un globo, hacer competiciones por el pasillo de patinaje con calcetines...", concluyó.