Cómo ven sindicatos y patronal que se prohíban los despidos provocados por el coronavirus

Es lo que hizo Italia, es lo que pedían los sindicatos y hoy, lo ha aprobado el Gobierno. Mientras dure la crisis por el coronavirus, las empresas no podrán despedir a trabajadores alegando justo eso, los problemas económicos o de producción causados por la pandemia. Esta es una de las medidas a la que ha dado luz verde hoy el Consejo de Ministros, pero no la única. El Ejecutivo ha aprobado, además, la obligación de que las empresas prorroguen los contratos temporales que venzan durante la crisis sanitaria. También se revisarán de oficio todos los Espedientes de Regulación Temporal de Empleo que se están aprobando estos días para, si se observa algún tipo de fraude, obligar a las empresas a devolver "hasta el último céntimo de euro" del que se hayan beneficiado, Eso ha dicho la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, que ha prometido que el gobierno "no va a dejar a nadie atrás"

Por todo esto le hemos preguntado a los agentes sociales en 'Hora 25' y también por ese borrador -que ha adelantado la Cadena SER- con los planes del gobierno para endurecer el estado de alarma si no se frenan los contagios.

Fernández de Mesa, vicepresidente de la CEOE

"Nos hemos enterado de la medida del gobierno por la rueda de prensa y desconocemos los detalles (de cómo va a ser la restricción de los despidos)". "Es fundamental que salgamos de esta crisis con diálogo social. O se cuenta con las empresas o, al final, por muy bienintencionadas que sean las medidas que tome el gobierno, lo que va a conseguir es que aumenten los cierres de empresas, las quiebras e insolvencias. En definitiva, que se vean perjudicados trabajadores y empresarios".

Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras

"Había que tomar medidas para taponar la vía de agua que estaban suponiendo los despidos en esta crisis". "El gobierno había tomado medidas pactadas entre sindicatos y patronal para favorecer ERTE flexibles, protegiendo puestos de trabajo, pero seguíamos observando muchísimos despidos y había que taponar esa vía".

Pepe Álvarez, secretario general de UGT

"Con los empresarios, llegamos al compromiso de que no se iba a producir despidos por razones objetivas. Pero tras la declaración del estado de alarma se han producido 205.000 despidos. No se puede ir en esa dirección". "Continuará vigente el despido disciplinario, pero todos tenemos que ser conscientes de que hay que arrimar el hombro para salir todos de esta situación de crisis".