El Gobierno prohíbe por ley los despidos por fuerza mayor y otras causas durante la crisis del coronavirus

El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado este viernes prohibir por ley el despido por fuerza mayor y por causas económicas, organizativas, técnicas y de producción, según ha anunciado la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. La medida está vigente mientras dure la crisis COVID-19 en España y supone que las empresas no podrán justificar despidos a causa del coronavirus.

"El Gobierno no va a dejar a nadie atrás (...) no se puede aprovechar el coronavirus para despedir", ha asegurado la ministra de empleo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de MInistros. "No es necesario despedir a nadie en nuestro país, hemos puesto los mecanismos necesarios para que esto no ocurra", ha insistido.

La ministra ha explicado que esta prohibición se implanta porque ya se ha dado a las empresas un mecanismo excepcional como son los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTEs) para realizar los ajustes temporales pertinentes durante la crisis sanitaria sin destruir puestos de trabajo.

El Ejecutivo ha aprobado, además, una obligación a las empresas a prorrogar los contratos temporales que venzan durante la crisis sanitaria y ha aprobado revisar de oficio todos los ERTEs que se están aprobando estos días para que, si se observa algún tipo de fraude, obligar a las empresas a devolver "hasta el último céntimo de euro" del que se hayan beneficiado, incluyendo las prestaciones por desempleo de los trabajadores afectados.