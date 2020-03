José Luis Ábalos, en 'Hora 25': "Los préstamos son finalistas, se ingresarán directamente a los arrendadores"

El ministro de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha pasado esta noche por el programa 'Hora 25' de la Cadena SER después de que el Gobierno de coalición haya dado luz verde en el Consejo de Ministros a un plan social para los más vulnerables y a las ayudas para autónomos, pymes e inquilinos por la crisis del COVID-19.

En materia de colectivos vulnerables, el Gobierno ha aprobado:

En materia de autónomos, pymes y colectivos vulnerables se ha aprobado:

Además, el Consejo de Ministros ha anunciado otras medidas como por ejemplo las ayudas para las trabajadoras del hogar o la limitación de la publicidad del juego online durante el estado de alarma decretado por el COVID-19. También se han aprobado ayudas para las mujeres maltratadas, que podrán utilizar hoteles o apartamentos turísticos como alternativa habitacional.

Las declaraciones más destacadas de José Luis Ábalos en 'Hora 25':

"Es tal el abanico de ayudas y también las dirigidas a empresas... esto representa la empatía que tenemos con la sociedad. Estamos tratando de atender las situaciones más particulares (...) No queremos la salida de esta crisis con colectivos que no puedan optar a la recuperación"

"Buscamos vías de solución, estas ayudas para inquilinos también lo son para propietarios, que se aseguran el cobro de las rentas. El 85% de los arrendadores son propietarios y no tenemos que dejar que caigan en la vulnerabilidad. Hay que proteger al arrendador y al arrendatario"

"Las familias deberían comunicarselo al arrendador y el ministerio abrirá en estos días un convenio con el ICO. Son créditos sin intereses, sin gastos y con el aval del Estado. Tenemos que suscribir todavía el convenio, mañana mismo tenemos una reunión con el ICO para abordar cuándo pueden acogerse las familias. Hay que tener en cuenta que el dinero va al arrendador"

"Son personas que han quedado en paro, que están en medio de un ERTE o que se le haya recortado tres veces el IPREM (...) Siempre que la renta del alquiler resulte superior al 35% de los ingresos de la unidad familiar. Está muy abierto"

"Para saber cuántos inmuebles tiene un inquilino... hablamos de alquileres que tengan más de 10 inmuebles urbanos. Normalmente uno sabe quién es su arrendador. En cualquier caso, aquí hay una fórmula que busca el acuerdo entre las partes, pero si se ignora, siempre aplazar las seis mensualidad hasta seis años"

"Si el propietario es un gran propietario, se busca un acuerdo entre arrendador y arrendatario para una reducción de la renta que puede comprometerse a rebajar al 50% la cuota o bien reestructurar la deuda para que se pueda devolver en un plazo de tres años, cuando no haya situación de vulnerabilidad"

"Los préstamos son sin intereses y están avalados por el Estado (...) incluso si la situación de esta persona no es un problema termporal provocado por el coronavirus sino que su situación es vulnerable, puede recurrir al plan estatal de la vivienda y que puede llegar a los 900 euros al mes"

"Como he dicho, el préstamos es finalista y se lo asegura el arrendador. Aunque es una medida pensada para el inquilino, realmente se asegura la renta el arrendador, que es el que va a cobrar este préstamos. Esta semana vamos a intentar tener todo listo. Tenemos que suscribir el convenio con el ICO, pero es que hemos aprobado hoy el decreto"

"Al inquilino que quiera acogerse a esto, se le recomienda que se lo comunique al arrendatario si es particular. Si es un gran tenedor, se insta a la búsqueda del acuerdo. En caso de particulares, el préstamo del ICO se ingresa directamente al casero"

"Me parece contradictorio la gratuidad de peajes y transporte público en Cataluña. Queremos reducir la movilidad y estamos animando. Son contradicciones de los tiempos que vivimos. Entiendo que todo lo gratuito merece apoyo unánime, pero no sé donde se apoya esa medida. Estamos por evitar la movilidad (...) No vamos a crear conflictos, les invito a hacer esa reflexión"

"Yo creo que sí, que podemos confiar en el voto favorable del PNV. Estas medidas no son de buen gusto, no nos apetecen las críticas, si se toman siendo conscientes del coste político que tienen es porque son absolutamente necesarias. Para acabar con la epidemia la recomendación es el distanciamiento social y la actividad al final requiere de proximidad de los ciudadanos (...) La otra alternativa, dejar la economía esencial y cesar el resto, igual habría propiciado más cierres. Son ocho días laborales. Es lo que estamos pidiendo"

"En eso somos autocríticos. Todo lo que sea comunicar, compartir y esperar su apoyo merece esforzarse. También es verdad que la presión en la que vivimos nos apremia a tomar decisiones a este ritmo. En definitiva, nos ponemos a prueba. Pedimos confianza en el Gobierno. Es quien tiene que dirigir esta situación. El Gobierno está para estar situaciones. Creo que con estas medidas medidas seguimos la filosofía de no paralizar nuestra economía. Ante la amenaza sanitaria y la presión hospitalaria, había que reacciones"