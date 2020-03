El Gobierno anuncia una moratoria en la cuota de autónomos

El Gobierno aprobará este martes, en Consejo de Ministros, una moratoria en la cuota de autónomos para aliviar la economía de estos trabajadores durante la crisis del coronavirus. Una medida muy demandada en los últimos días que finalmente a incluirse en el paquete de medidas sociolaborales de hoy, tal y como ha confirmado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista en Telecinco.

"Hoy vais a conocer como hay muchísimas medidas moratorias en las cuotas sociales en un montón de cuestiones que tienen que ver con los autónomos", ha dicho la ministra, sin entrar en detalles.

La edición extraordinaria del Boletín Oficial del Estado (BOE) publicada el domingo a última hora, por otro lado, confirmaba que los autónomos sí pueden seguir trabajando a pesar del endurecimiento del Estado de alarma para preservar solo las actividades esenciales porque los autónomos quedan fuera del ámbito de aplicación: no son trabajadores por cuenta ajena y no podrían acogerse al permiso retribuido recuperable. Como no podrían recuperar esas horas ni recuperar esos cobros, deben seguir trabajando. Sí se aplicaría, en cambio, a sus trabajadores.

Ayudas al pago de alquileres

El Consejo de Ministros también tiene previsto aprobar este martes ayudas para las empleadas de hogar que pierdan su trabajo así como la concesión de una línea de rescate a los inquilinos afectados por el coronavirus.

En concreto va a haber una línea de microcréditos para pagar el alquiler, así como las facturas de agua, luz y gas. El Estado avalará microcréditos de hasta 100 millones de euros para inquilinos vulnerables. Serán créditos a tipo cero que se podrán pedir en el banco y que solo servirán para el alquiler o para las facturas.