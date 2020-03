Broncano explica en La Vida Moderna cómo ha conseguido cortarse el pelo en su propia casa

La Vida Moderna inició este lunes su tercera semana en confinamiento y tras tantos días en cuarentena, cualquier mínimo cambio estético es fácilmente detectado, tal y como hizo Ignatius con David Broncano al inicio del programa.

"¿Por qué estás con un peinado paramilitar?", preguntó el humorista tinerfeño. Broncano admitió que "en la fortaleza de la soledad" en la que se había convertido su casa, se había llegado a un punto bastante bajo. "Me corté el pelo a mí mismo con un tutorial de Youtube", reconoció el cómico de Orcera.

A partir de ese momento, asistimos al relato de peluquería de un Broncano que quedó satisfecho con su desempeño con tijera y maquinilla. "Me lo hice con máquina por los lados y luego con tijera. Que me he hecho degradado, aunque viendo el degradado hay diferencias con el degradado profesional", matizó entre risas el presentador de La Vida Moderna.

"El resultado fue mejor de lo que esperaba porque yo esperaba venir como Ralph de Los Simpson y más o menos algo he conseguido", señaló prgulloso un Broncano, que eso sí, definió la estampa en el momento del corte como "dantesca".

"Me metí al baño, puse un espejo detrás, me desnudé para no manchar la ropa, desnudo de pie a lo mejor una hora y 20 minutos", reconoció Broncano sobre el ridículo en el que se cortó el pelo.