"Mascarillas que costaban 50 céntimos nos las han venido por 7 euros"

Conseguir mascarillas lleva siendo una tarea difícil desde el inicio de la crisis del coronavirus. Incluso desde antes que surgiera el problema aquí. Los consumidores lo tienen difícil, por no decir imposible, para conseguirlas en las farmacias. Llevan muchas semanas agotadas. Lo mismos les pasa a los trabajadores que las necesitan por estar de cara al público, y el personal sanitario de muchos hospitales se ve obligado a trabajar, en ocasiones, desprotegido por la falta de medios.

¿Se está especulando con el material sanitario? Ya lo planteamos con el sector farmacéutico hace cuatro semanas. El domingo en SER Consumidor insistimos: hablamos con Miguel Ortegón, presidente de Hospitales Católicos de Madrid y gerente de un hospital.

"Yo creo que sí se ha estado especulando con las mascarillas. En cuanto se conocieron los primeros casos de COVID-19, los precios se dispararon. Mascarillas que costaban 40-50 céntimos se nos las han llegado a vender por 7 euros", denunció Ortegón.

Según los proveedores de hospitales, el precio del material subía porque los proveedores originales también lo vendían más caro. Y ahora hay otro problema: con la intervención del Estado por la Alarma, los sanitarios no tienen acceso a ninguna fuente de suministro. "Los stocks que había se han rifado entre los clientes potenciales y estamos en una situación compleja. No podemos acudir a los proveedores habituales, sea cuál sea la tarifa que oferten, pero tampoco estamos recibiendo las ayudar directas de la Consejería", explicó el presidente de Hospitales Católicos.

Esta situación es, según Miguel Ortegón, "muy compleja", aunque parece que ahora mejorará, ya que se "abrirá la puerta a que los hospitales privados empiecen a recibir material".

La especulación de este tipo de material en tiempos de crisis sanitaria es, según el invitado, "vergonzoso". "Esto es como si hubiese un incendio y el precio del agua se multiplicase por diez o por cincuenta", denunció.

El presidente de esta cadena de hospitales asegura que hay personas que quieren lucrarse con esto, y lo hacen a través del mercado negro. "Con el caos que hay en países como China, todo el mundo está haciendo llamadas ofreciendo cosas inviables: cómprame mascarillas en China y yo me encargo de la aduana", comentó. Y en ocasiones el material que llega a España no funciona o es inútil. "Estas personas son especuladores, incluso estafadores".

SEGUROS MÉDICOS, ¿REPAROS?

También aprovechamos su presencia en el programa para hablar de los seguros médicos. Muchas pólizas de seguro excluyen la cobertura de los servicios en caso de pandemia, como es el caso del COVID-19. La pasada semana, la presidenta de la patronal del seguro, UNESPA, aseguraba en SER Consumidor que la cobertura médica estaba garantizada para todos los seguros. ¿Esto se está cumpliendo?, le preguntamos al presidente de los Hospitales Católicos.

"La gran mayoría de compañías se están adoptando la postura de atender a todos los casos de personas afectadas por coronavirus. Pero sí que hay algunas compañías, pocas, que directamente, porque no están afiliadas a UNESPA o porque no están de acuerdo con este organismo, han dicho que no cubren los servicios", explicó Ortegón. Y aclaró que estaba pasando sobre todo con compañías “pequeñas”

A pesar de esto, quiso tranquilizar a los clientes de cualquier tipo de seguro. "En centros como el nuestro les seguimos atendiendo. Lo primero es la salud", concluyó. Otra cosa es quien corra luego con los gastos, el seguro, el Estado…