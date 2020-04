"Acuérdate de los sanitarios que estuvimos ahí", la carta de los médicos para que no les olvidemos

Todo el mundo está aportando su grano de arena para ayudar, sea como sea, en la actual crisis sanitaria que vivimos. Ayer abrimos La Ventana a todos los sanitarios que quisieran contarnos cómo están viviendo y sufriendo de primera mano esta dramática situación. Entre la cantidad de testimonios, historias y reflexiones que nos llegaron, tuvimos la oportunidad de compartir un texto que escribió un doctor dirigida a todos los usuarios, pero que bien podría firmar todo el personal de la sanidad pública española. La carta decía así:

"Cuanto todo esto pase, por favor, acuérdate de que seguimos en el hospital, en las consultas, en el centro de salud, en las ambulancias. Sé paciente cuando tengamos que reconstruir y reorganizar la asistencia sanitaria. Acuérdate de que en mitad de la pandemia nunca pedimos dinero ni descansos, sino medios para cuidarte. Acuérdate de unirte a nosotros cuando salgamos a pedir mejoras en sanidad.

Acuérdate de no volver a decirnos "porque yo te pago" porque ya has visto que nada paga el trabajo que se hace en la sanidad pública. Acuérdate de que ningún cantante, ningún tronista, ningún futbolista, ningún famoso te salvó la vida.

Acuérdate de que muchos se dejaron la vida en esta lucha. Acuérdate de que la Sanidad Pública es sagrada y defiéndela con uñas y dientes. Cuando todo esto pase, acuérdate de cuidarte para estar sano y no enfermar. Recuerda que la salud es un bien y no un derecho; que el derecho es a la asistencia sanitaria y esta, siempre funciona.

Y acuérdate de que nos aplaudías porque fuimos nosotros y nosotras los que estuvimos ahí. Acuérdate de nosotros, porque seremos los mismos los que volveremos a estar cuando haga falta”

Firmado: Todos los trabajadores de la sanidad pública de este país.

José Luis Neyro es ginecólogo y uno de los autores de este reivindicativo fragmento. Un texto escrito entre todo el personal del hospital: celadores, administrativos, auxiliares, enfermeras, doctores… “Nos lo hemos ido pasando y todos añadíamos algo”, cuenta José Luis en La Ventana. Añade que el texto es también una manera de denunciar que más del 30% del personal sanitario no tiene una plaza en propiedad y más del 55% ha recibido agresiones durante su asistencia. Estos datos son parte de una realidad que, confiesa, “me duele en el alma”.

Como médico José Luis recalca la importancia de la inversión en ciencia e investigación y explica cómo los países que más invierten en estos campos están a la vanguardia y mejor preparados para virus desconocidos como este. Sin embargo insiste en los grandes avances que ha hecho la ciencia con respecto al coronavirus. “En apenas tres meses hemos conocido el desarrollo de la enfermedad, conocemos su genoma y nos lo hemos pasado entre diferentes centros de investigación del mundo, se están creando vacunas en diferentes países del mundo y ya hay más de 260 ensayos clínicos sobre tratamientos del coronavirus”, cuenta.

José Luis calcula que aproximadamente hasta dentro de dos meses no podremos volver a una situación de normalidad. Sin embargo, no quiere volver a lo que antes de esta pandemia era normal, “quiero pensar que no vamos a volver a ser tan insolidarios como antes”, dice. “Espero que esto nos cale hondo y cambie nuestra forma de ser con los demás”.