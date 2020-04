El discurso de Broncano que emocionó a Spielberg

La Vida Moderna es uno de los programas que mejor se ha adaptado a los tiempos de pandemia, ofreciéndonos cada día, de lunes a jueves, una cantidad inmensa de chorradas que nos hacen reír y que nos hacen olvidarnos aunque sea un ratito de la que está cayendo ahí fuera.

En el programa de este martes, David Broncano ha tenido a bien deleitarnos con un editorial, como si fuese Iñaki Gabilondo, y lo ha hecho citando a Rabindranath Tagore tras buscarlo en Google tan solo unos minutos antes.

"He puesto frases célebres de Rabindranath Tagore, me han salido muchas que son aforismos pero hay un párrafo aquí que tiene que ver con la situación. ¿Lo leo?", preguntó Broncano a Quequé e Ignatius, que montaron en un momento y con la ayuda de Coke en el sonido, un editorial a la altura de las circunstancias.

"Mientras disfrutamos en nuestras casas de todas las comodidades, no podemos concebir cuán inapreciable es el derecho de gozar libremente del aire y de la luz, que nos es otorgado; nos olvidamos constantemente de la multitud de seres que con o sin culpa sufren humillaciones en inmundos calabozos, privados de este privilegio otorgado por Dios", leía con delicadeza Broncano mientras sonaba de fondo la Première Gymnopédie de Erik Satie.

"No pensamos en estas multitudes y no nos sentimos ligados a ellas por ningún lazo. Quisiera ahora estar marcado con el mismo estigma que ellos, no apartarme de ellos, no parecerme a esa gran mayoría de gente exteriormente piadosa, que tiene que acicalarse para pasar por respetable", concluyó un David Broncano con este discurso que podría emocionar al mismísimo Steven Spielberg.