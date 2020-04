"Nos deben devolver el dinero de viajes, vuelos, eventos... y se anulan los plazos de garantía caducados"

El Estado de Alarma decretado por la crisis del COVID-19 ha supuesto la cancelación de viajes, eventos o celebraciones. Los consumidores, a pesar de las medidas aprobadas por el Ministerio de Consumo, tienen muchas dudas. ¿Recuperarán su dinero?¿Tendrán que posponer lo contratado a otra fecha?

Eugenio Ribón, presidente de la Asociación Española de Derecho de Consumo y colaborador del programa, analizó las medidas aprobadas por el Gobierno en materia de consumo. "Hay medidas que no son nuevas, que ya están incluidas en la ley: en caso de fuerza mayor, se exonera de culpa a ambas partes. Esto ya se llevó a cabo en los tribunales con el caso de la gripe aviar". Esto quiere decir que "el consumidor no tiene que pagar el pato, tiene que recuperar la cantidad que abonó previamente".

El usuario tiene derecho a recuperar el dinero de cualquier producto contratado antes del Estado de Alarma. No tiene que conformarse con un bono canjeable si no es lo que quiere. "Tiene que recuperar el dinero de esos vuelos, de esas entradas... otra cosa es que llegue a un acuerdo con la empresa por un bono. Pero si el consumidor no lo quiere, tiene derecho al reembolso", explicó el abogado.

VUELOS Y VIAJES

El reglamento europeo, según aseguró Ribón, lo deja claro: "En los vuelos cancelados, el consumidor tiene derecho al reembolso íntegro del dinero".

Una oyente nos planteó una duda. Tenía contratado un billete de avión con Vueling para estos días y la compañía le ofrece ahora un bono válido hasta el 31 de diciembre, pero en ningún momento le ofrecen el reembolso del vuelo.

"Una cosa es la flexibilidad que podemos tener los consumidores, y creo que todos debemos arrimar el hombro, y otra cosa es que le den un bono hasta el 31 de diciembre. No me pueden obligar a realizar un viaje cuando se ha pasado la época en la que yo quería viajar. Esta actuación es contraria a la ley", expuso el letrado. Además, destacó que el Ministerio de Consumo , en la medidas aprobadas, habló de bonos solo para los "viajes combinados".

El problema con los viajes combinados (reservas con distintos proveedores, por ejemplo, la contratación de vuelo y alojamiento a través de un portal o de una agencia de viajes) es ahora, según Ribón, más complicado que antes. "Ya teníamos una regulación extraordinaria y ahora, con la nueva regulación que se ha aprobado, se complica. Se otorga un plazo de un año para poder gastar un bono, pero es que yo igual, como consumidor, ya no quiero ir a ese viaje", comentó Ribón.

Otro oyente nos comentaba su caso: Tenía una reserva con EDreams para Semana Santa. Con el vuelo no ha tenido problema, pero el hotel le pone problemas para el reembolso. El colaborador del programa lo dejó claro: "Tiene que pedir responsabilidad al portal donde ha reservado y pagado el producto. En las circunstancias actuales, nos seguimos encontrando en una situación de fuerza mayor en la que no tiene que responder ninguna de las partes. Por lo que, si se anula el viaje, tiene derecho al reembolso íntegro de cantidades".

INCREMENTO DE PRECIOS EN FUNERARIAS

La pasada semana un oyente denunció en Hora 25 los desorbitados precios de una funeraria de Madrid. 6.000 euros por recoger el cadáver de su madre, ya que actualmente los velatorios y funerales están suspendidos. Hace unos días, esta misma tarifa, rondaba los 1.600 euros. ¿Libre mercado o un atraco?, le preguntamos al abogado. "Esto se aproxima mucho a un atraco. Es una práctica comercial desleal. Y es ilegal", comentó.

BODAS, BAUTIZOS, CELEBRACIONES

El confinamiento y el cierre de los servicios no considerados de primera necesidad ha llevado a muchos usuarios a tener que cancelar distintos tipos de eventos y celebraciones. "Cualquier señal que se haya percibido, a pesar de las cláusulas estipuladas en contrato, tiene que ser devuelta" comentó el colaborador. Y reiteró que nos encontramos en una situación de fuerza mayor. "La empresa tiene que devolver las cantidades íntegras. Y si no la hace, tendrá que hacer frente a los intereses y a las consecuencias legales", explicó.

PLAZOS DE GARANTÍA, DEVOLUCIÓN... SUSPENDIDOS

"Todos los plazos están suspendidos: los de garantía, los de presentar reclamaciones, administrativos, judiciales... en este Estado de Alarma no se nos pasa el plazo de nada. Tranquilidad", expuso el abogado.

Es decir, si tenemos algún producto en garantía, el plazo continuará tras el confinamiento. Pasa los mismo con las devoluciones a tiendas físicas o compras por internet. "Las compras se podrán devolver después del Estado de Alarma", comentó.

Eugenio Ribón cree que los usuarios tienen las de ganar en este tipo de circunstancia. Si las empresas no quieren adaptarse al consumidor y ofrecerle facilidades, saldrán perdiendo y tendrán que reembolsar mucho dinero. "Los consumidores podemos ser flexibles, pero las empresas tienen que ofrecernos algún incentivo", concluyó.