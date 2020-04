El PP votará 'no' a los decretos laborales del Gobierno por la crisis del COVID-19

El PP votará 'no' a los decretos laborales que presentará este jueves el Gobierno en el Congreso. Entre ellos están el decreto que prohíbe los despidos y el que establece un permiso retribuido recuperable para los trabajadores ante la paralizacion de la actividad no esencial. Además, los populares tampoco apoyarán el decreto con medidas económicas y sociales urgentes, como por ejemplo las ayudas a los alquileres. En este punto votará abstención. Fuentes populares aseguran a la SER que esos decretos llevan a España al abismo económico y que, por tanto, no los pueden respaldar.

El partido de Pablo Casado sí apoyará la prórroga del estado de alarma hasta el próximo día 26 de abril. Una decisón reforzada, aseguran las fuentes consultadas, por la recuperación de las sesiones de control en el Congreso. Esta reapertura de la cámara baja para que el Gobierno se someta al control de la oposición ha sido una batalla que ha dado la portavoz popular Cayetana Álvarez de Toledo.

El PP recula y cumplirá el confinamiento

Finalmente, el Partido Popular ha recapacitado en su intención de enviar 45 parlamentarios al pleno de este jueves. Después de que Meritxell Batet y el resto de grupos le afeasen esta decisión, los populares han reculado y acudirán finalmente 11 diputados y no los 45 que tenían previsto acudir.