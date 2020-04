El cineasta irlandés Lorcan Finnengan consigue sin quererlo un paralelismo entre este confinamiento que vivimos y lo que propone en Vivarium, película que reacciona contra el capitalismo y el consumismo extremo y el maltrato al medio ambiente. Precisamente de cómo hemos destrozado la naturaleza habla uno de los estreno que llega a plataformas, Santuario es el documental de los hermanos Bardem sobre el Ártico. Este ha sido el año del cine gallego, con el éxito de Lo que Arde, pero también con obras como Longa Noite, donde Eloy Enciso propone una vuelta a los orígenes. Por supuesto hablamos de más estrenos en plataformas y de nuestros recomendaciones semanales de cine clásico, pero además en Sucedió una noche tenemos el 30 aniversario de Greta Garbo. Y en televisión, Mariano Barroso estrena La línea invisible, la serie con Álex Monner, Antonio de la Torre y Enric Auquer sobre los inicios de ETA y el asesinato de Melitón Manzanas.

Vivarium (Lorcan Finnegan)

Con una puesta en escena minimalista, el director irlandés Lorcan Finnegan nos propone seguir a una pareja joven, enamorada, ella, profesora de infantil y él, jardinero en ese mismo colegio. Los dos buscan una casa nueva en un mercado inmobiliario lleno de fondos buitres y pisos turísticos hasta que encuentran la casa perfecta. Un agente inmobiliario les acompaña a una urbanización de casas unifamiliares idénticas. De pronto, han quedado atrapados en ese barrio uniforme, un laberinto de casas de color verde hospital del que parece imposible salir y en el que no hay nunca nadie por las calles.

La comida y productos básicos aparecen en su puerta por las mañanas. También aparece misteriosamente un bebé, sin haberlo pedido, por inercia. Como la inercia de tantos que tienen que casarse, procrear y trabajar sin cesar. Es cumplir con las normas de la sociedad

Protagonizada por Jesse Einsenberg e Imogen Poots, e inspirada en It's a Good Life, el relato de Jerome Bixby, la película es el espejo de la vida de cada uno de nosotros hoy: angustia por la maternidad y la crianza, soledad en casas bien amuebladas y llenas de tecnología y incapacidad para disfrutar de la vida puesto que solo queremos más.Todo eso lo consigue el director que también propone a un personaje con una tos seca, que en medios de este coronavirus nos corta la respiración a todos.

Estructurada como una obra de teatro en tres actos, explora la idea del contraste social, sobre todo para la gente joven. La sociedad ha creado ese marco y tú quieres eso que te dice la sociedad, no es tu elección real. La sociedad espera eso de ti y tú estás ahí, te quedas atrapado en esos espacios como si fuera un círculo cerrado. La gente que vive en esos lugares, lejos de la comunidad, sin conocer a los vecinos, comiendo comida procesada. Escoges lo que supuestamente es normal y lo ampliamos a lo terrorífico.

Disponible en: salavirtualdecine.com y Movistar en alquiler

Santuario (Álvaro Longoria)

La crítica a cómo estamos matando la naturaleza está en Vivarium, pero también en uno de los estrenos que llega a Filmin. La plataforma estrena Santuario, el documental que estuvo en San Sebastián y que protagonizan y producen los hermanos Bardem y dirige Álvaro Longoria. Javier Bardem se subió al Artic Sunrise, el barco con el que Greenpeace llevó a cabo una expedición para proteger la última zona virgen del planeta: la Antártida. Junto a su hermano, el actor Carlos Bardem y al productor, con el que ya realizó el documental Hijos de las nubes sobre el Sáhara, pretende acercar al público la realidad del planeta.

La película es la historia de una campaña mediática, científica y política. Una más a la que se han sumado los hermanos Bardem como portavoces de la campaña del Santuario Antártico. Por eso, pretenden con esta obra lograr el apoyo popular masivo para esta iniciativa de Greenpeace. Narrado con la voz de Javier Bardem en inglés, la cinta recoge el viaje que ambos emprendieron y también el trabajo en redes sociales. Científicos, miembros de la ONG, explican cuál es la situación de la Antártida y qué medias hay que adoptar para que pare el desastre climatológico al que nos enfrentamos. "Tenemos la obligación de exigirles a nuestros representantes en este y en todos los países del mundo, de cualquier ideología política, porque esto trasciende los colores, que tomen medidas reales sobre eso", explicaba el actor en el festial de San Sebastián.

Disponible en: Amazon Prime Video, FilminApple TV+, Google TV, Vodafone TV, Rakuten TV y Huawei Video

Longa Noite (Eloy Enciso)

La defensa de lo natural, de lo rural y de las raíces es una constante en este nuevo despertar del cine gallego. Lo vimos en Lo que arde, pero no es la única cinta gallega que ha mostrado la idiosincrasia de su tierra. Lo hace Longa Noite, la película de Eloy Enciso. Es la historia de Anxo, un hombre que regresa a su pueblo natal donde se encuentra las huellas de la Guerra Civil y el franquismo.

Disponible en: Filmin

Especiales (Éric Toledano y Oliver Nakache)

La cuarentena también está rompiendo eso de las ventanas de distribución, que básicamente es el tiempo que transcurre entre que una película se estrena en cines y entre que llega a las plataformas. Hace nada en cines estaba Especiales, comedia francesa de los creadores de aquel taquillazo que fue Intocable, Éric Toledano y Olivier Nakache, y ahora puede verse online. Una historia buenista sobre dos amigos que trabajan con niños autistas y que protagonizan Vincent Cassel y Reda Kateb.

Disponible en: salavirtualdecine.com y Movistar en alquiler

Hasta que la boda nos separe (Dani de la Orden)

Hay en el cine de Dani de la Orden una constante, anclar cada de sus historias a un tiempo y una generación, contar el amor, la pérdida o los miedos desde personajes reconocibles y situaciones cotidianas. Tras adaptar el drama teatral Litus, el joven realizador regresa a la comedia amorosa, que no romántica, a partir del remake de una película francesa, La wedding planner.

Belén Cuesta interpreta a Marina, esa organizadora de bodas, segura de sí misma, decidida a vivir la vida alejada de cualquier compromiso y con una coraza que la blinde de cualquier sentimiento y sufrimiento. La ganadora del Goya vuelve a trabajar con el director, al igual de Álex García, en el papel de hombre sensible, desorientado e incapaz de afrontar sus líos mentales y sentimentales. La tercera en este triángulo amoroso es Silvia Alonso, la aspirante a novia perfecta.

Una noche de pasión y una boda por accidente son el motor de esta comedia de enredo que desmonta el ideal romántico de las películas americanas de los 90. Y lo hace dotando a sus personajes, dentro de las necesidades de la ficción, de mayor realismo y patetismo. Lo interesante de su propuesta es que el amor no es aspiracional, es accidental, no se puede programar ni marcar como expectativa

"Esta no es una comedia romántica, es una anticomedia romántica, no estás deseando que acabe bien. Es una película que te muestra la realidad sobre el amor y en las comedias de los noventa te mostraban lo que tenía que ser el amor, lo que es un fake absoluto". Comparte Álex García ese espíritu del cine de Dani de la Orden, una capacidad especial para captar lo generacional, los estados de ánimo del paso del tiempo, en su caso, de la veintena a la treintena. Los fantasmas de la estabilidad, el vértigo a no cumplir lo tradicionalmente establecido.

En esa mirada al presente, sus películas también ofrecen un nuevo modelo de hombre. En pleno debate sobre cómo definir la masculinidad en los tiempos del feminismo, los personajes masculinos son inseguros y dubitativos, hombres cuyo reto es verbalizar sus sentimientos. "Estamos más acostumbrados a tapar que a sacar la verdad y eso le pasa a mi personaje. En toda la filmografía de Dani de la Orden los tíos suelen ser muy papanatas y cobardes. Es lo que más me gustaba, porque creo que los hombres en común tenemos algo que ver con eso. Yo soy muy fan de las pelis de Alberto San Juan y Ernesto Alterio, que eran unos pringados, aunque iban de machirulos. Por eso, intento en este personaje abrirme en canal para que vean mi parte más insegura y eso dé pie a la comedia"

Rodada entre Madrid y Tenerife, en esta comedia juguetona, sin demasiada chispa pero efectiva, también participan Adrián Lastra, Mariam Hernández o Ernesto Sevilla, con un fantástico prólogo el daño que nos ha hecho Pretty Woman. Pero son los padres, interpretados por Gracia Olayo y Antonio Dechent, los que se lucen en esta historia amable y entretenida que, además, cuenta con la música de Carolina Durante, la banda que quizás mejor ha sintonizado con la incertidumbre y la falta de certezas de una generación.

Disponible en: salavirtualdecine.com y Movistar en alquiler

La candidata perfecta (Haifaa Al Mansour)

En 2012 con La bicicleta verde Haifaa Al-Mansour se convirtió en la primera directora de Arabia Saudí. Entonces tuvo que rodar la película desde una camioneta porque, por ser mujer, no podía mezclarse libremente con los hombres. 7 años después volvió a su país para rodar su cuarto largometraje: La candidata perfecta. "Esta vez no he tenido que dirigir desde una camioneta. Tenía acceso a las calles y había protección por parte de la policía por si alguien interrumpía el rodaje. Pero la industria del cine en Arabia Saudí se está desarrollando y esta película es mucho mas grande de lo que se hace allí normalmente. Mi película tiene más extras y más localizaciones o sea que logísticamente fue más complicado porque no tenía mucha ayuda para poder hacer la película. Pero siempre es un placer llevar la cultura a un lugar como Arabia Saudí que es muy conservador", explica la directora.

La candidata perfecta cuenta la historia de Maryam una joven médica cuyo trabajo se ve condicionado diariamente por el milenario machismo enraizado en la sociedad árabe. Harta de la situación y viendo las necesidades que tiene el hospital, Maryam decide presentarse a las elecciones municipales.

De una manera sencilla y directa Haifaa Al-Mansour cuenta en La candidata perfecta los pequeños avances que se van dando en Arabia Saudí. Un país en donde hasta hace unos años, por ejemplo, una mujer no podía sacarse el carnet de conducir. Por eso el coche tiene en la película un significado especial. "El coche es el símbolo del movimiento y del progreso y la película intenta mostrar a una sociedad que está cambiando, una sociedad en transformación", afirma Haifaa Al-Mansour. "Por ejemplo, en la película se ve como las mujeres no pueden viajar al extranjero sin el permiso del marido o de un tutor, pero ahora ya pueden viajar sin ese permiso. Hay muchas cosas que están sucediendo e introduciéndose en el día a día de la sociedad saudí".

Para Haifaa Al-Mansour los cambios en su país deben partir de las propias mujeres reivindicando sus derechos, pero también demostrando que son tan capaces de realizar los trabajos que han venido haciendo tradicionalmente los hombres. Todo ello en una sociedad con unas costumbres morales muy rígidas y en donde la religión es la ley. Vista con ojos occidentales puede parecer que lo que se cuenta en La candidata perfecta es algo insuficiente. La película se estrenará en mayo en Arabia Saudí y Haifaa Al-Mansour espera que allí la película tenga un gran calado. Es la función trasformadora que, según ella, tiene la cultura. "Para cambiar el fundamentalismo es imprescindible que llegue el arte a Arabia Saudí. La música, el teatro, el cine o la literatura contribuyen a cambiar esos valores porque el arte eleva el alma de la gente, algo que no se puede hacer sin el arte y la cultura", afirma la realizadora afincada en Los Ángeles y que seguirá filmando indistintamente en su país natal y en los Estados Unidos. "Quiero hacer películas comerciales en Hollywood y otras más pequeñas y personales en Arabia Saudí. Es un equilibrio perfecto".

Disponible en: Filmin y VOD en alquiler

Otros estrenos o (re)estrenos en plataformas:

Fin de siglo. La película argentina de Lucio Castro que cuenta la historia de dos hombres se encuentran en Barcelona y, después de pasar un día juntos, se dan cuenta de que ya se conocieron hace veinte años. Disponible en : Filmin

La película argentina de Lucio Castro que cuenta la historia de dos hombres se encuentran en Barcelona y, después de pasar un día juntos, se dan cuenta de que ya se conocieron hace veinte años. : Filmin El séquito. Comedia burra sobre los tejemanejes de la industria del cine. Un grupo de actores y actrices que quieren rodar una película. Llena de cameos, de pullas, incluso al festival de Cannes, primero fue una serie y después largometraje. Disponible en : Rakuten y Apple en alquiler.

Comedia burra sobre los tejemanejes de la industria del cine. Un grupo de actores y actrices que quieren rodar una película. Llena de cameos, de pullas, incluso al festival de Cannes, primero fue una serie y después largometraje. : Rakuten y Apple en alquiler. Objetivo Washington . Con el confinamiento no paramos de ver fotos de ciudades vacías, casi apocalípticas, pero en perfecto estado. Todo lo contrario que el cine de destruir cosas, ese que hizo grande a Roland Emmerich y que regresa con Objetivo Washington, otra entrega de esta saga, donde la Casa Blanca queda hecha añicos. Ric Roman Wauth dirige este thriller de acción con Gerald Butler y Morgan Freeman. En este caso, Butler es un agente del FBI acusado de intentar matar a su presidente y perseguido por la CIA. Disponible en : Movistar

. Con el confinamiento no paramos de ver fotos de ciudades vacías, casi apocalípticas, pero en perfecto estado. Todo lo contrario que el cine de destruir cosas, ese que hizo grande a Roland Emmerich y que regresa con Objetivo Washington, otra entrega de esta saga, donde la Casa Blanca queda hecha añicos. Ric Roman Wauth dirige este thriller de acción con Gerald Butler y Morgan Freeman. En este caso, Butler es un agente del FBI acusado de intentar matar a su presidente y perseguido por la CIA. : Movistar Silencio. Scorsese ha sido un director interesado en el pecado. Tanto los pecados de los chicos del barrio, de los jefes mafiosos, como de los sacerdotes... Lo demostró en Silencio, una de las obras más personales. Con Adam Driver y Andrew Garfield como dos sacerdotes jóvenes en busca de su mentor, Liam Neeson, perdido en el Japón del siglo XVII. Una de las disecciones sobre la fe y la razón en la que el director neoyorquino adaptaba la novela de Susako Indo. Disponible en: Movistar, Sky y Filmin.

