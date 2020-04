Seis miembros de la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona presentaron este jueves su dimisión de manera irrevocable. El Sanedrín de El Larguero analizó las causas y cómo deja al club culé que seis de los diecenieve miembros que forman la junta directiva abandonen su puesto.

Los miembros que decidieron abandonar fueron Emili Rousaud, Quique Tombas, Silvio Elías, Josep Pont, Jordi Calsamiglia y Maria Teixidor. "Los que se marchan no son cuatro mindundis, forman el núcleo económico de la directiva. Hay directivos que no están convencidos con Bartomeu. Ahora mismo no hay un núcleo compacto que apoye a Bartomeu", comenzó explicar Sique Rodríguez.

Una de las cuestiones clave en la dimisión de los directivos fue el 'Barçagate': la revelación de una empresa contratada por el club para mandar mensajes contra los jugadores en redes sociales destapada por la Cadena SER.

La dimisón de los directivos se presentó junto con una carta, publicada en La Vanguardia, en la que piden explicaciones por "elementos comprometedores". "Para entender este bloque que se va, hay que ver las cosas que se dicen en la carta, que habla de "elementos comprometedores". Esto tiene que ver con el Barçagate que presentó la Cadena SER. Una carta que habla de cosas comprometedoras que habla de depurar responsabilidades. El 'Barçagate' ha sido clave", analizó Jordi Martí.

No obstante, Antonio Romero destacó cómo hubiese sido el caso del 'Barçagate' si hubiese habido fútbol. "¿Explicando el Barçagate, Bartomeu lo arregla? Tiene que dar gracias a que no haya fútbol. Si ahora hubiese, se te pondría el Camp Nou boca abajo y eso no hay lógica que lo soporte. Sigo preguntándome con el absoluto divorcio que hay entre la plantilla y la junta directiva, ¿cómo va a aguantar un año Bartomeu?", añadió.

Sique Rodríguez destacó la cuantía económica que le costó al club la contratación de la empresa I3 Ventures, autora de la estrategia en redes contra los jugadores. "Lo que pagó el Barça por este trabajo es de un millón de euros, es decir en total tres. Y creen que está por encima del mercado. Además Masferrrer ha sido apartado pero ha seguido cobrando, salario que se acerca a los 300.000 euros", añadió.

"A Bartomeu desde que es presidente se le han ido seis vicepresediente y tres directivos, cuatro directores deportivos... yo también creo que se va a defender con unas y dientes para agotar el mandato", concluyó Marcos López.