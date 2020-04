España recupera la tendencia bajista de la epidemia de coronavirus, pero el estado de alarma, declarado el 14 de marzo, continuará probablemente al menos hasta bien entrado mayo, con lo que duraría alrededor de dos meses como mínimo.

El COVID-19 cuenta más de 1,6 millones de casos en todo el mundo, que incluyen más de 95.000 víctimas mortales y de 355.000 personas curadas, en un total de 185 países. En España, hay 152.446 casos, 15.238 fallecidos y 52.165 recuperados.

Uno de estos recuperados es Javier Regalado. "Lo he pasado como nunca, horrible, para cualquier mínima cosa tenía que hacer en el hospital necesitaba una preparación psicológica de unas 4 horas mínimo, como por ejemplo mentalizarme que tenía que sentarme en la cama", ha lamentado en una entrevista con Àngels Barceló en 'Hoy por Hoy'. "Muchas veces, después de esas 4 horas, tenía que decir a mi pareja, 'mi niña, no puedo'. Hoy en día, eso ni te lo planteas, lo haces y ya, aún con oxígeno", ha detallado.

"El 13 de marzo salí a dar un paseo y media hora después llegué con un dolor de piernas. Soy un tipo de Salamanca, no suelo tener frío y en media hora tenía décimas. Esa noche llegué a tener 39,5 de temperatura. Llamamos por teléfono. Nos mantuvimos en casa. Y por la mañana fui a Urgencias de Torrelodones y allí me quedé. Estuve casi un mes allí", ha dicho.

"Llegué a estar muy cerca de la muerte. Gracias a decisiones tomadas allí mismo por parte de una doctora que en su momento decidió que lo que necesitaba no era un medicamento que desconocían aún, sino que mi mujer estuviera cerca, en mi habitación, conmigo. Y estuvo conmigo desde el 24 de marzo. Y empecé a vivir desde ese instante, no a estar bien, pero sí a vivir"

"Necesitaba alguien que pudiera decirme algo, que pudiera lanzarme un beso, eso me salvó la vida"

"El día que salí, hacia dentro venía en una camilla un hombre joven. Me avergoncé porque yo me iba y él entraba, salía lo que le esperaba. Le dije 'fuerza tío, se puede salir, pero no bajes la guardia'"

"No hay un momento para aplaudir, cada vez que alguien entraba en la habitación aporreaba mi mano contra el muslo, porque se lo merecen todo, desde la persona que entraba por la mañana que venía desde Fuenlabrada a limpiar el suelo, siempre tenía una palabra de ánimo hacia mí y sabía que estaba hecho una mierda. Cada vez que alguien entraba en la habitación le aplaudía"

"Todos los días veía a mi nieta, me alegraba un poquito. Le preguntaba por mi aspecto y me decía que tenía "muy bien aspecto". Y el último día me dijo: "espera yayo, que he ensayado, estás fenomenal""

"A todo el mundo, por favor, no salgan de casa. Hay que perder un poquito de nuestro presente para tener mucho futuro"

Juan es otro de los miles de curados que ha estado una semana en el hospital de campaña de IFEMA: "Los cinco días que estuve en casa solo fueron bastante duros". Juan ha contado en 'Hoy por hoy' cómo está la situación en el hospital de campaña de la Feria de Madrid y cómo ha sido el regreso a su casa en cuarentena.

