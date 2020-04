"Papá, deja ya el móvil, por favor"

“Cuando mis padres usan el móvil se aíslan en una burbuja, no existo para ellos”. Así es como resume Claudia, una niña de 13 años, la relación de sus padres con el teléfono móvil. Sus amigos, de la misma edad, opinan lo mismo: “Nuestros padres no lo dejan ni un segundo, no nos hacen caso”. Ocurre más de la cuenta, ¿quién no se ha pasado horas hablando, consultando correos electrónicos o mensajes de Whatsapp con el móvil? Cuando uno pensaba que no iba a ocurrirle nunca va tu hijo y te dice: “¿Me estás escuchando?” Solemos consultar el móvil entre 50 y 100 veces al día y esa hiperconexión conlleva un alejamiento de los seres queridos que tenemos cerca.

Diversos estudios sobre el uso de dispositivos móviles confirman que uno de cada tres padres reconoce abusar de la tecnología y, además, no se considera un buen ejemplo para sus hijos. Educar a los más pequeños de la casa comienza por dar ejemplo y se nos olvida con frecuencia. Pensemos en escenas cotidianas, por ejemplo, cuando estamos sentados con ellos a la mesa. ¿Cuántas veces les regañamos o les decimos que los móviles son un peligro y luego nosotros somos incapaces de vivir sin consultarlos compulsivamente? La realidad se impone y cuando les increpamos vemos cómo nos miran con cara de asombro (así no hay quien se luzca) porque probablemente estén pensando: “Qué listos, nos regañan para justificarse”. Desengañémonos, hay que tener una actitud impecable si no queremos que piensen que estamos locos. Miserias de ser padres.

Móvil viendo la televisión. Móvil en la mesa. Móvil en el baño. Por todas partes. Se ha hecho omnipresente. A esta adicción los expertos le han puesto el nombre de phubbing, un término que viene de las palabras phone (teléfono) y snubbing (despreciar) y que se refiere al acto de ignorar a alguien por prestar excesiva atención al teléfono. Algo que hacemos más de la cuenta. ¿Qué ejemplo damos cuando nos pasamos horas y horas “enganchados”? Si no dejamos de hacerlo, ellos tampoco lo harán.

Los expertos proponen soluciones sencillas para que la cosa no se nos vaya de las manos (desactivar las notificaciones, fijar franjas horarias para su uso…), sobre todo, estos días de confinamiento en los que muchos trabajan desde casa. Por algún extraño motivo las crisis siembran de oportunidades la vida así que basta ya de broncas en casa. Escuchemos a los más pequeños, nos darán una buena lección, dejemos de ser esos locos que “viven en su burbuja”.

En A Vivir hemos charlado con Marina, Sergio, Sara y Claudia. A sus 13 años lo tienen muy claro. El uso del teléfono móvil interrumpe continuamente la comunicación con sus padres, son conscientes de ese segundo plano que ocupan, y les duele. Les damos la palabra.