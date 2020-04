Josep Vives, portavoz del Barça: "No ha habido corrupción en el club, es radicalmente falso"

Las declaraciones de Emili Rousaud, exvicepresidente del FC Barcelona, han vuelto a colocar a la directiva del conjunto culé en el foco mediático: "Creo que alguien ha metido la mano en la caja del Barça, pero no de la Junta". Se suma al ya conocido "Barçagate" (el pago a empresas externas que mediante redes sociales alabó la figura de Josep María Bartomeu, presidente del club, y denostó a varios personajes de reconocido prestigio en el mundo blaugrana), la dimisión de seis directivos hace unos días y los choques que se han producido entre la cúpula y los jugadores. Varias controversias a las que ha atendido Josep Vives, portavoz del equipo de la Ciudad Condal, en El Larguero.

"El señor Rousaud falta a la verdad. No hay ninguna conducta de corrupción en el FC Barcelona. Para una acusación se tienen que tener indicios y pruebas. Y aquí no hay nada de eso. La gestión del Barcelona ha sido impecable", afirmó Vives.

El portavoz del Barça ha señalado que "ante una acusación de esta gravedad" el club valorará emprender las medidas en el ámbito penal que considere oportuna. Además, ha dicho que no entiende que las palabras de Rousaud se produzcan ahora, unos días después de presentar su dimisión. "Si uno tiene un cargo tan importante como él y tenía pruebas, tendría que haber hecho dos cosas: haberlo puesto en conocimiento de la autoridad judicial, o haber abandonado su cargo cuando lo supo".

Hasta 6 directivos han dimitido en bloque de la junta del FC Barcelona. Los vicepresidentes Emili Rousaud y Enrique Tombas, y los directivos Silvio Elías, Josep Pont, Maria Teixidor y Jordi Calsamiglia. Todos ellos entregaron el pasado jueves una carta conjunta de dimisión explicando sus motivos ante notario. Algunos lo han hecho de forma voluntaria. Otros fueron invitados a salir por el propio presidente culé.

"El objetivo de Bartomeu con esta remodelación es por diversos motivos. Necesita gente exclusivamente enfocada a cumplir los objetivos del mandato. Hay cuestiones que están todavía por lograr. Y para implementar medidas necesarias durante esta crisis se necesita mucha energía", afirmó Vives.

Por último, el portavoz del Barça ha querido dejar claras dos cosas. Por un lado, que la empresa auditora que está investigando las cuentas del FC Barcelona "no ha terminado" y estar elucubrando sobre una posible resolución "perjudica mucho porque no se pueden sacar conclusiones preliminares". Y por otro lado, después de que Rousaud declarara no estar de acuerdo con la rebaja que ha sufrido la plantilla del Barça al determinarla "baja", Vives ha dicho que "en una junta como la del Barça puede y debe haber discrepancias, pero aquí hay una mayoría que considera otra cosa, y por se llegó al acuerdo que se llegó".