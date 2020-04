"No me sorprende, me indigna: la reacción de una cooperante española ante los discursos bélicos

"Guerra", "posguerra", "enemigo mortal", "vencer", son algunas de los términos bélicos que Pedro Sánchez utilizaba en su discurso de este pasado domingo. Una terminología que no pasó desapercibida para nadie y que fue criticada desde algunos sectores.

"No me sorprende, me indigna", señala en 'Hoy por Hoy' Julia García, enfermera cooperante en países como Mozambique o Angola durante periodos bélicos. "Sé lo que es una guerra y esto no lo es", añadía Julia, quien considera esto como "una falta de respeto a los 20 países que ahora mismo están en conflicto bélico".

Por otro lado, la escritora Nuria Labari cree que "suponer que todos somos soldados, supone también no tener que depender de nadie", por lo que la administración puede entender que está eximida de prestar algunos servicios. "No hay psicólogos trabajando, total es una guerra", añade Labari, quien cree que las medidas que se toman "no se ajustan a la realidad" por el uso de esta terminología.

"Este virus no es un enemigo. El problema es que pensábamos que las enfermedades infecciosas ya estaban acabadas", continúa Julia García.

Por último para Nuria también es una falta de respeto, ponía como ejemplo Siria y asegura que le "da vergüenza". El uso de estas palabras "es lo que nos faltaba en España, hacer bandos con esta gramática", finaliza Labari, quien cree que nuestro caso no es comparable con el de Estados Unidos, donde Trump se "juega las elecciones".