La "falta de sintonía" entre científicos y políticos

Desde que comenzó esta crisis sanitaria, los investigadores se encuentran entre la espada y la pared: trabajando a marchas forzadas con menos medios de los necesarios y la presión de tener que encontrar a tiempo una vacuna si no quieren ser responsables del “fracaso de la ciencia”. Nuestro colaborador Javier Sampedro, aficionado estos días a los titulares sin rodeos, sentenciaba en El País que ‘La ciencia española no ha funcionado bien’. Lo hacía al hilo del comunicado en el que cuatro grandes entidades científicas -prácticamente todos los científicos de este país- han expuesto su descontento con la gestión de esta crisis y explicado las razones por las que la ciencia española no está dando la talla.

“Falta de sintonía” entre ciencia y política

Los científicos denuncian con mucha elegancia la “falta de sintonía” entre la información aportada por los expertos y las decisiones políticas. Reconocen el reto de “proporcionar evidencia científica a quien la requiere y en el momento preciso, cuando las redes y mecanismos de asesoramiento o bien no existían, o no se habían desarrollado debidamente”.

“Se ha formado un comité de expertos pero en España hay especialistas de todo tipo y la ciencia puede aportar mucho más de lo que puedan decir un grupo concreto de personas”, explica Margarita del Val, viróloga, investigadora en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC) y vocal de la COSCE (Confederación de Sociedades Científicas de España), una de las entidades que firma el escrito. “Pedimos que exista una red de asesoramiento”, reclama la viróloga, “que el comité de expertos pueda extender sus brazos y llegar a los estupendos equipos científicos que tenemos en todo el país”.

Más financiación

Tras los recortes en ciencia y sanidad de los últimos años, a nadie sorprende que los científicos españoles pidan “un aumento regular y sostenido de la financiación” y “la máxima atención al sistema de salud para resolver esta crisis y las que vendrán”. Recuerda Margarita que “tras la crisis, el resto de países europeos aumentaron el presupuesto en ciencia e investigación porque entendieron que era la forma de crecer. Sin embargo en España nos recortaron las subvenciones, como si las subvenciones fueran una inversión sin importancia con la que los científicos se entretienen”.